Nach NÖ-Wahl: "Sehr konstruktive" Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ

Der Termin sei "sehr konstruktiv" gewesen, teilte die Volkspartei danach mit. "Die Gespräche mit der ÖVP nehmen endlich Fahrt auf", hieß es von den Sozialdemokraten. Am Donnerstag wird weiterverhandelt. Die Grünen berichteten von einem "guten Klima" beim Treffen mit der ÖVP. Auch ein Termin von Volkspartei und FPÖ war geplant.

"Einmonatige Schrecksekunde"

"Wir haben heute sehr konstruktiv mit der SPÖ über unsere Schwerpunkte gesprochen und sind nun dabei, die großen Themen im Detail zu erörtern", hieß es seitens der ÖVP. Die SPÖ hielt in einer Stellungnahme fest: "Wir haben sofort nach der Wahl unser Forderungspapier übergeben. Nachdem die ÖVP eine einmonatige Schrecksekunde gebraucht hat, um zu verinnerlichen, dass die Wählerinnen und Wähler sie nicht mehr mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet haben und dass es echte Verhandlungen braucht", habe die Volkspartei vergangenen Freitag zwei Seiten und am Montag ein ausführlicheres Papier übermittelt.

"Nun können wir endlich konkret daran gehen, Verbesserungen für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu verhandeln", erklärte die SPÖ, die den Diskussionen mit der ÖVP "konstruktiv und optimistisch" entgegenblickt. "Wenn wir zu einem guten Ergebnis kommen, ist das aus unserer Sicht natürlich zu begrüßen", teilte die SPÖ mit. "Der Prozess kann aber durchaus noch einige Zeit andauern. Klar ist: Ein Arbeitsübereinkommen werden wir jedenfalls nur dann abschließen, wenn die Inhalte passen und es zu echten Verbesserungen für die Menschen in Niederösterreich kommt", wurde betont.

Streit gleich zu Beginn der Gespräche

Nachdem es nach dem Start der "vertiefenden Gespräche" zwischen ÖVP und SPÖ in der Vorwoche zu Krach gekommen sein soll, wurde vergangenen Freitag lange verhandelt. Thema der Unterredungen ist neben thematischen Schwerpunkten – bisher etwa Nachhaltigkeit, Umwelt und Erneuerbare Energie sowie Arbeit und Wirtschaft – auch die künftige Zusammenarbeit im Landesparlament.

Die Grünen teilten nach dem Gespräch mit der ÖVP am Dienstag mit, Landessprecherin Helga Krismer und LAbg. Silvia Moser seien "aus Höflichkeit" der Einladung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Noch-Klubobmann Klaus Schneeberger nachgekommen, obwohl sich ÖVP und SPÖ in Verhandlungen befinden. "Wir stehen für keine Parallelverhandlungen zur Verfügung", hielt Krismer fest. Man habe sich von der ÖVP mit den Worten getrennt, dass ein Zusammentreffen erst mit Abschluss des schwarz-roten Übereinkommens sinnvoll sei, hieß es. Dann solle es ein Gespräch von ÖVP, SPÖ und Grünen geben. Immerhin könne für manche Vorhaben eine Zweidrittelmehrheit notwendig sein.

Weiterer Termin mit der FPÖ geplant

Mit der FPÖ fand ein Treffen vergangenen Mittwoch statt, im Anschluss war von einem "guten" und "ernsthaften" Gespräch die Rede. Für Dienstag war eine weitere Zusammenkunft geplant. Bei einem Termin mit den Pinken vergangenen Donnerstag waren u.a. Klima, Kinderbetreuung und das gemeinsam mit den Grünen geforderte Demokratiepaket mit Abschaffung des Proporzes Thema.

Die Volkspartei hat beim Urnengang am 29. Jänner mit 39,93 Prozent nicht nur die Absolute im Landtag verloren. Erstmals ist für die Schwarzen auch die Mehrheit in der Landesregierung weg. Die ÖVP stellt künftig vier, die FPÖ drei und die SPÖ zwei Mitglieder. Wie die Volkspartei fuhren auch die Sozialdemokraten (20,65 Prozent) ihr schlechtestes Ergebnis seit 1945 ein. Die FPÖ erreichte mit 24,19 Prozent ein Rekordresultat und löste die SPÖ auf Platz zwei ab. Die konstituierende Landtagssitzung findet am 23. März statt.

