Nach Lockdown: Regierung warnt vor Schlendrian

Das gilt auch für Friseure und andere "körpernahe Dienstleister". Am letzten Tag des harten Lockdowns gab es bundesweit 2741 Neuinfektionen, am Beginn vor drei Wochen waren es noch 7554. Die 7-Tage-Inzidenz hat sich ausgehend von 500 nahezu halbiert.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) sprach deshalb von Fortschritten, die jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden dürfen. Die weiteren Maßnahmen (nächtliche Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Lokale und Hotels) seien deshalb "alternativlos".

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) sah die Ziele des Lockdowns erfüllt. Der Effekt des Rückgangs werde sich "noch rund zwei Wochen fortsetzen". Die Lage auf den Intensivstationen sei aber weiterhin nicht entschärft und die Zahl der Corona-Todesfälle "ist viel zu hoch".

Video: Die Corona-Regeln ab Montag

Wie Kurz und Anschober warnte auch Innenminister Karl Nehammer (VP) vor dem Schlendrian bis Weihnachten. Es seien noch knapp drei Wochen Zeit – "Sie müssen nicht am ersten Tag in die Einkaufszentren strömen." Genau dort werde es in den nächsten Tagen engmaschige Polizeikontrollen geben, warnte Nehammer. Wer sich nicht an die Corona-Regeln halte, riskiere "empfindlich hohe Strafen von bis zu 1450 Euro" durch die Gesundheitsbehörden.

Kanzler-Aufruf zum Test

Die zweite wichtige Botschaft zielt auf die teils vor dem Wochenende angelaufenen Massentests. "15 Minuten des Schnelltests können uns allen viele Wochen des Lockdowns ersparen", sagte Kurz. In Wien, wo die Aktion bis Sonntag läuft, war die Beteiligung am Wochenende mit täglich rund 20.000 Personen zunächst unter den Erwartungen. Die tägliche Kapazität wäre auf 150.000 angelegt.

Video: ORF-Reporter Florian Sekira über die Corona-Massentests in Wien.

Der Kanzler und Bürgermeister Michael Ludwig (SP) wollen deshalb heute demonstrativ mit gutem Beispiel vorangehen. Sie treten gemeinsam zum Test in der Messe Wien an. Sehr gering war in der Bundeshauptstadt die Rate der positiv Getesteten, die am Freitag bei 0,16 Prozent lag. Bis gestern wurden nach dem weiteren Check durch PCR-Tests 79 Infizierte gefunden und unter Quarantäne gestellt.

Im Westen Österreichs, wo die Infektionszahlen zuletzt besonders hoch waren, war der Zulauf zu den Massentests höher. In Vorarlberg haben sich von 344.916 Berechtigten bis Sonntagabend 105.043 testen lassen und damit mehr als 30 Prozent. Die Rate der Positiven lag bei 0,42 Prozent.

Video: 30 Prozent der Vorarlberger bei CoV-Test

183.213 Tiroler haben sich seit Freitag einem Antigen-Test unterzogen. Anders als davor im benachbarten Südtirol, wo der Anteil der positiv Getesteten ein Prozent erreicht hatte, lag sie in Tirol vorerst nur bei 0,27 Prozent.

Oberösterreich zählt zu den sechs weiteren Bundesländern, die am Wochenende zunächst das Schul- und Kindergartenpersonal zum Test eingeladen haben. Dem Aufruf folgten im Schnitt zwei Drittel der Pädagogen. (luc)

Video: Hohes Haus - Lockerungen: Zu früh - zu spät

Virologe warnt

Als „nicht besonders klug“ kritisiert der in New York tätige steirische Virologe Florian Krammer die ab heute geltenden Lockdown-Lockerungen in Österreich. Mit noch so vielen Infektionen könne es „leicht wieder zu einer explosionsartigen Ausbreitung des Virus kommen“, warnt Krammer im ORF-Radio. Die vor dem Einsatz stehenden Covid-19-Impfstoffe lobt er als effizient und weitgehend sicher. Zu wünschen sei eine Durchimpfungsrate von 75 Prozent.

