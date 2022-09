Nach Kür auf dem Parteitag strebt Kickl das Kanzleramt an

"Jetzt geht es los in Richtung Kanzleramt", sagte FP-Obmann Herbert Kickl, nachdem er am Samstag von 91 Prozent der FP-Delegierten am Parteitag in St. Pölten gewählt worden war. Als Geschenk erhielt er von Salzburgs FP-Chefin Marlene Svazek Eispickel für den Bergaufstieg.

All die Turbulenzen der jüngsten Zeit wie die Affäre rund um den ehemaligen Freiheitlichen Hans-Jörg Jenewein hatten Kickl nichts anhaben können. Im Gegenteil, die Partei zeigte sich geschlossen. Der FP-Chef, der im Juni 2021 von 88,24 Prozent gewählt worden war, verbesserte sein Ergebnis. Damit ist Kickl für drei Jahre gewählt und wird nächster FP-Spitzenkandidat.

Die Landesparteichefs stellten sich in ihren Reden demonstrativ hinter Kickl. Einzig aus Niederösterreich übte FP-Funktionär Karl Wurzer Kritik. Er prangerte die Demontage von Norbert Hofer sowie die Empfehlung für ein Pferdewurmmittel gegen Corona an. Dafür wurde er lautstark ausgebuht.

Kickl selbst hatte in seiner Rede den üblichen Bogen von Corona-Maßnahmen, Russland-Sanktionen bis hin zu Asylwerbern gespannt. Er setzte zum Rundumschlag gegen die politischen Mitbewerber an und zeigte sich zuversichtlich, dass die FPÖ bald Bundespräsident, Tiroler Landeshauptmann und Kanzler stellen werde. Als Gäste nahmen an dem Parteitag Botschaftsgesandte aus China, Ungarn und Bulgarien teil.