Nach Kreislaufproblemen: Anschober dürfte diese Woche Arbeit wieder aufnehmen

Am vergangenen Freitag hatte es aus dem Gesundheitsressort geheißen, Anschober werde "kommende Woche wieder im Dienst sein". Konkrete Auskunft zu Anschobers Gesundheitszustand gab es aus seinem Ressort bis zuletzt keine. Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler, der Anschober in der letzten Woche vertreten hatte (u.a. beim Corona-Gipfel am Dienstag), berichtete am vergangenen Donnerstag im Interview mit "oe24.tv" von Kreislaufproblemen Anschobers: "Er hat nochmals eine Untersuchung im Krankenhaus gemacht. Er hatte Kreislaufprobleme - mehr will ich aber nicht dazu sagen", sagte der Grünen-Chef.

Sollte Anschober diese Woche wie erwartet zurückkehren, so könnte der für Freitag geplante neuerliche Corona-Gipfel unter Teilnahme des Gesundheitsministers stattfinden. Bereits letzten Donnerstag hat die Regierung die Opposition für Ende dieser Woche zu dieser weiteren Gesprächsrunde geladen. Die Konferenz findet wieder per Video statt, auch Experten sind wie üblich zugegen. Es ist davon auszugehen, dass die Landeshauptleute ebenfalls am selben Tag zu Beratungen gebeten werden. Laut derzeitigem Stand gilt der aktuelle Lockdown in der "Ostregion" (Wien, Niederösterreich und Burgenland) noch bis zum Sonntag (18. April). Wie es danach weitergeht, wird wohl Bestandteil der Beratungen sein.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.