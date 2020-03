Nach einer Woche Schule zu Hause: "Der Übergang hat funktioniert"

Eine Woche, nachdem der Fernunterricht an Österreichs Schulen gestartet wurde, zieht Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) eine erste, durchaus positive Bilanz: "Der Übergang vom Regelunterricht in das Lernen zu Hause hat funktioniert." Dies zeige auch eine Umfrage, die das Ministerium vergangene Woche unter Eltern und Pädagogen durchführen ließ.

Eine große Mehrheit ist mit dem Lernstart zu Hause zufrieden, gut wird auch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus bewertet. "Es ist aber auch klar, dass die Eltern die Lehrer nicht ersetzen können", sagt Minister Faßmann. Deshalb seien auch alle Beteiligten froh, wenn man wieder zum Regelunterricht zurückkehren könne.

Wann dies sein wird, darüber wagt derzeit niemand eine Prognose. Darüber werde man rechtzeitig informieren, aber: "Eine Aussage darüber hätte jetzt rein spekulativen Charakter."

Die doch sehr weitreichende Maßnahme, die Schulen zu schließen, wird von 93 Prozent der Lehrer und 81 Prozent der Eltern unterstützt. 23 Prozent gaben an, dass es Probleme mit dem Fernunterricht gebe. Welche genau, ließ das Ministerium nicht erheben.

"Das ist ein klarer Auftrag, die Digitalisierung im Schulbereich weiter voranzutreiben", sagte Faßmann. Die Lernplattformen seien ausgelastet, man werde die Kapazitäten ausbauen. E-Learning könne aber nur als Ergänzung angesehen werden. "Ich befürchte Probleme, wenn die Motivation nachlässt und auch die Strukturierung, die ein Unterricht braucht, nicht zu Hause übernommen werden kann", erklärte der Minister. Dazu komme, dass gerade jene Schüler, die in einem schwierigen Umfeld leben und lernen sollen, nun umso mehr Unterstützung brauchen, sagte Lehrergewerkschafter Paul Kimberger im OÖN-Gespräch: "Darauf werden wir ganz genau schauen." Darüber hinaus zeigte sich auch er zufrieden: "Wir werden uns gut ansehen, was wir von der Situation jetzt behalten können und wo wir noch mehr investieren müssen." Für die Maturanten gab Faßmann bekannt, dass man wie vergangene Woche angekündigt, mit 18. Mai beginnen will. "Idealerweise zwei Wochen" zuvor sollen die Schüler wieder in die Schule zurückkehren, um sich vorzubereiten und auch, um das Schuljahr noch abschließen zu können.

"Schulische Bescheidenheit "

Dabei werde man sich an der Ausnahmesituation orientieren, so der Minister: "Das Prinzip muss sein: Eine gewisse schulische Bescheidenheit bei den Ansprüchen an die Schüler."

Bisher steigt auch die Zahl der Personen im Schulbetrieb, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Insgesamt hat es im Schulbereich bisher 75 positiv auf das Coronavirus getestete Personen gegeben. Dies habe in der Regel zur Schulschließung und Quarantäne von Lehrern und Schülern geführt. An den Hochschulen wurden 51 positiv getestet, hier vor allem an der Uni Innsbruck.

Betreuung in den Osterferien

Rund ein Prozent der Pflichtschüler wird derzeit in der Schule betreut. In Oberösterreich ist der Anteil geringer und liegt bei 0,21 Prozent. Rund 270 Kinder – die Zahlen sind tageweise leicht unterschiedlich – werden in 157 oberösterreichischen Schulen (von mehr als 800) betreut.

In dieser Woche wird erhoben, wie viele Pflichtschüler auch in den Osterferien eine Betreuung benötigen. Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer rechnet mit einem ähnlich niedrigen Betreuungsbedarf, wie er auch derzeit herrscht.

Dies sei auch Sinn der Sache, betont Lehrergewerkschafter Paul Kimberger. Denn: „Das Betreuungsangebot richtet sich an Kinder, deren Eltern in kritischer Infrastruktur arbeiten.“ Ideen wie jener, das Angebot auch für andere Eltern zu öffnen, kann er nichts abgewinnen. „Das würde den Vorgaben der Regierung, die Sozialkontakte zu minimieren, widersprechen.“

Großen Wert habe man darauf gelegt, dass die Entscheidung, welche Lehrer die Betreuung übernehmen, auf Freiwilligkeit beruhte: „Die Solidarität war groß, es haben sich viele gemeldet.“

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at