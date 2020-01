Nach Doskozils Triumph: Keine Debatte über Rendi-Wagner, aber über den Kurs

Burgenlands SP-Chef Hans Peter Doskozil bildet nach dem Erreichen der absoluten Mandatsmehrheit eine Alleinregierung. Das haben die Parteigremien am Montag beschlossen.

Der Erfolg der SPÖ im Burgenland war auch dem Landeshauptmannbonus geschuldet. Mit 56.975 Vorzugsstimmen erhielt Doskozil mehr als dreimal so viele wie der zweitplatzierte VP-Landeschef Thomas Steiner (16.664).

Doskozil fuhr einen eigenständigen Kurs. In seiner strikten Migrationslinie steht er der ÖVP nahe. Gleichzeitig punktete er mit klarer linker Sozialpolitik, etwa mit dem 1700-Euro-Mindestlohn (netto) für Landesbedienstete, den er auf andere Bereiche ausdehnen will. Und mit der Anstellung pflegender Angehöriger beim Land.

Umfragen auf Bundesebene sahen die SPÖ zuletzt unter 20 Prozent. Eine abermalige Diskussion über Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner setzte am Montag aber nicht ein. Ihr wurde der Rücken gestärkt. Jedoch hat der Erfolg im Burgenland in Teilen der SPÖ wieder die Frage nach einer Kurskorrektur aufgeworfen.

OÖN-TV Talk zum Hoch der SPÖ im Burgenland OÖN-Politikredakteur Alexander Zens erläutert, was der Wahlsieg von Hans-Peter Doskozil im Burgenland für die SPÖ, aber auch für Pamela Rendi-Wagner bedeuten kann.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger schließt aus der Burgenland-Wahl, dass "alle in der Partei – mich eingeschlossen – gefordert sind, die Themen der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen sowie klare und unmissverständliche Aussagen zu treffen." Das betreffe das soziale Netz, die Arbeitswelt sowie die Themen Sicherheit und Zuwanderung. Ein Beispiel, bei dem sich Luger "wünscht, dass Rendi-Wagner ihre Meinung ändert", ist die von der ÖVP geplante Sicherungshaft. "Ich bin für die Einführung der Sicherungshaft, wenn es klare, transparente Regeln gibt, aus welchen Gründen jemand in Haft genommen werden kann." Luger ist damit auf Doskozil-Linie und will die Möglichkeit der Sicherungshaft generell, nicht nur für Zuwanderer.

SP-Landesparteichefin Birgit Gerstorfer warnt hingegen vor einer "Willkürhaft" und sieht "keine Gesetzeslage, die den Rahmen dafür hergibt". Insgesamt gebe es bei Migration "unterschiedliche Meinungen bestenfalls in Detailfragen". Das von Doskozil mitentworfene Migrationspapier habe man gemeinsam beschlossen.

In Oberösterreich erreichte die SPÖ 2015 nur 18,4 Prozent, 2021 wird gewählt. Gerstorfer betont, dass das Burgenland und Oberösterreich angesichts der Grenzsituation und des Arbeitsmarkts völlig unterschiedlich seien. Beispielgebend sei Doskozils Politik, weil er nahe bei den Menschen sei und deren Bedürfnisse anspreche. "Das machen wir auch", sagt Gerstorfer und verweist etwa auf zuletzt 50 Bürgerdiskussionen, an denen sie teilgenommen habe.

Entscheidende Wien-Wahl

Sie wolle der Bundespartei keine Ratschläge geben, aber "Doskozil hat ganz klar gezeigt, wie man Politik für die Menschen macht", sagte Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz.

Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle geht nicht davon aus, dass Rendi-Wagner nun doch ihren Kurs nach Doskozil ausrichte, weil sie das noch unglaubwürdiger machen würde. Jedoch sei zu erwarten, dass sie ihren Kurs mit der Wiener SPÖ akkordiere, die im Herbst ihre Wahl schlägt.