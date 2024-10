Nach der Wahl: Van der Bellen startet am Freitag Gespräche mit Kickl

Den Anfang macht FPÖ-Chef Herbert Kickl am Freitag um 13 Uhr, wie die Präsidentschaftskanzlei am Mittwoch mitteilte. Am Montag folgen dann Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer sowie SPÖ-Chef Andreas Babler. Die Termine für Treffen mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler stehen noch nicht fest.

Die Reihenfolge der Treffen mit Kickl, Nehammer und Babler entspricht der Stärke ihrer Parteien im künftigen Nationalrat. Die FPÖ war bei der Wahl am Sonntag laut vorläufigem Ergebnis mit 28,8 Prozent erstmals stärkste Partei geworden, dahinter folgen ÖVP mit 26,3 Prozent und SPÖ mit 21,1 Prozent am zweiten bzw. dritten Platz.

Wer bekommt Auftrag zur Regierungsbildung?

Van der Bellen hatte am Mittwoch angekündigt in einem ersten Schritt nach der Wahl mit den Vorsitzenden aller Parteien Gespräche zu führen. Dazu wann und ob er einen Auftrag zur Regierungsbildung vergeben wird, äußerte sich der Bundespräsident nicht.

Video: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch wie üblich nach Nationalratswahlen die Bundesregierung auf deren Wunsch des Amtes enthoben. Gleichzeitig betraute er die türkis-grüne Regierung mit der Fortführung der Verwaltung, bis eine neue gefunden ist.

