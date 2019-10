Nach der Amazonas-Synode in Rom: "Die Männerkirche muss aufwachen"

Seit einem halben Jahrhundert wird in der katholischen Kirche diskutiert, ob die viri probati, also bewährte verheiratete Männer, zu Priestern geweiht werden sollen. Der aktuelle Linzer Bischof Manfred Scheuer hatte bereits im Jahr 2005 bei der Bischofs-Synode in Rom diesen Vorschlag eingebracht – vergeblich.

Nun hat sich die Amazonas-Synode, bei der Kirchenverantwortliche vor allem über die Rechte der indigenen Bevölkerung und den Umweltschutz im Amazonas-Gebiet diskutierten, mit knapper Zweidrittelmehrheit dafür ausgesprochen, die "Kriterien und Voraussetzungen zu schaffen, um geeignete und von der Gemeinde anerkannte Männer zu Priestern zu weihen". Sie sollen ihre "legitime und stabile Familie beibehalten können", wie es am Ende des 30-seitigen Synoden-Papiers heißt. Die OÖN berichteten. "Wenn sich Papst Franziskus diesem Votum anschließt, dann ist das eine historische Entscheidung", sagt Gabriele Eder-Cakl, Pastoralamtsdirektorin der Diözese Linz.

Wunsch nach Frauen-Diakonat

Die mögliche Öffnung des Priesteramts als Ausnahme von der rund 1000-jährigen Regel des Zölibats soll laut Synode nur regional in den "entlegensten Zonen des Amazonasgebiets" gelten, könnte aber auch auf "universaler" Ebene angegangen werden, wie es heißt. Eder-Cakl ist zuversichtlich: "Dieses Ergebnis kann auch auf unsere Diözese Linz wirken. Der Papst sagt ja immer: ,Macht mir mutige Vorschläge’." Erst im vergangenen Herbst hatte Bischof Scheuer in einem Brief an Papst Franziskus von einem "unüberhörbaren Rumoren in der Diözese bei der Frage nach der Öffnung von Priester- und Weiheämtern" geschrieben.

Eher einen Dämpfer brachte die Synode bei der möglichen Weihe von Frauen zu Diakonen. Dieses Thema vertagten die 181 stimmberechtigten Männer erneut (die mehr als 30 weiblichen Synoden-Teilnehmer waren nicht stimmberechtigt). Es solle lediglich darüber nachgedacht werden, dazu noch einmal eine päpstliche Kommission einzuberufen. Anfang des Jahres hatte eine Kommission des Vatikans aus historischen Gründen das Frauen-Diakonat ausgeschlossen. Nun könnte es neue Kommissionsmitglieder geben, die sich der Meinung von führenden Vertretern der Kirche in Oberösterreich anschließen könnten. "Für mich ist klar, dass auch Frauen hohe Positionen in der Kirche einnehmen und Sakramente spenden sollten. Die Männerkirche muss aufwachen", sagt Generaldechant Slawomir Dadas. Deutlich äußert sich auch Eder-Cakl, die den "Zukunftsweg" der Diözese leitet: "Ich wünsche mir das Frauen-Diakonat wirklich sehr, weil die Dringlichkeit da ist. Wir müssen die besonderen Begabungen und Fähigkeiten der Frauen und das, was sie leisten, in allen Bereichen schätzen. Junge Leute können überhaupt nicht nachvollziehen, warum wir als Kirche da Unterschiede zwischen Mann und Frau machen."

Entscheidung im Frühjahr 2020

Wie unterschiedlich die Synoden-Ergebnisse gelesen werden können, zeigen zwei konservative Priester aus Oberösterreich, die die Weihe verheirateter Männer kritisch sehen und anonym bleiben wollen. Sie sehen als wesentliche Aussage in dem Papier ein "Ja der Bischöfe zum Pflichtzölibat", der sich bewährt habe. Außerdem habe es schon bisher verheiratete Priester gegeben, wenn diese zuvor von anderen Religionen übertraten.

Der Papst dürfte im Frühjahr in seinem Schreiben zur Synode Tatsachen schaffen und die Priesterweihe von verheirateten Männern zumindest regional zulassen.

