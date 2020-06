Nach Corona-Fall bei Demo in Linz: "Cluster unwahrscheinlich"

Soll in Corona-Zeiten demonstriert werden? Diese Frage bekam zusätzliche Brisanz, weil nach der Anti-Rassismus-Demo in Linz vor neun Tagen eine Teilnehmerin positiv auf das Virus getestet wurde. Wie berichtet, hat die Stadt dies am Freitag mitgeteilt und die anderen 3000 Demonstranten aufgerufen, sich bei Symptomen zu melden.

"Die Bildung eines Clusters ist nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich", sagte am Sonntag Bürgermeister Klaus Luger (SP). In Linz habe es seit drei Tagen keine bestätigte Neuinfektion gegeben. Man sei vorbereitet, auch mit genug Test-Kapazitäten, diese habe man bisher nicht gebraucht. Man wisse auch genau, mit wem die betroffene Schülerin zuletzt Kontakt gehabt habe. Die Stadt sei generell hellhörig, auch wenn sich die Erkranktenzahl seit Wochen nur rund um zehn bewege.

Eine weitere Kundgebung in Linz ist laut Polizei noch nicht angemeldet, aber laut "Fridays for Future"-Homepage soll kommenden Freitag eine stattfinden. Wie geht man damit um? "Da haben wir keine Kompetenz, das ist ausnahmslos Polizeiangelegenheit", sagt Luger. Die Stadt komme als Behörde erst ins Spiel, wenn Anzeigen durch die Polizei, die eine Demo begleite und auf Einhalten der Regeln achte, erfolgen. Landespolizeichef Andreas Pilsl spricht von "guter Zusammenarbeit". Letztlich müssten Gesundheitsfragen aber von der Gesundheitsbehörde beantwortet werden.

Ab heute, Montag, ist bei Demos laut Verordnung des Gesundheitsministeriums eine Schutzmaske verpflichtend, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.

"Ich finde es gut und wichtig, dass auch die Landsleute in Oberösterreich ihre Stimme gegen Rassismus erheben", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Jeder müsse aber durch eigenverantwortliches Handeln dazu beitragen, dass die positive Entwicklung der vergangenen Wochen nicht zerstört werde. Stelzer fordert "teilweise mehr Verhältnismäßigkeit". Während es für Hochzeiten und Begräbnisse sehr strenge Vorschriften gebe, demonstrierten teils tausende Menschen auf engstem Raum. "Das ist für viele Menschen nicht nachvollziehbar."

Luger "versteht", dass Personen in strikt geregelten Bereichen wenig Verständnis für Ansammlungen bei Demos hätten. "Wir werden auf dem Weg zurück zur Normalität aber mit Widersprüchen leben müssen. Demos sollen in einer Demokratie stattfinden, wenn alles eingehalten wird." Auch Luger appelliert an die Eigenverantwortung. (az)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.