Nach Burgenland-Wahl: SPÖ fixierte Regierungsteam

Heinrich Dorner, Leonhard Schneemann und Daniela Winkler bleiben als Landesräte im Amt. Doskozils bisherige Stellvertreterin Astrid Eisenkopf wird Landtagspräsidentin. Die Stellvertreterin stellen künftig die Grünen: Landessprecherin Anja Haider-Wallner übernimmt diese Funktion.

Schon am Donnerstag soll die konstituierende Landtagssitzung über die Bühne gehen. Der bisherige Landtagspräsident Robert Hergovich muss Platz für Eisenkopf machen und wird stattdessen Vorsitzender des SPÖ-Klubs sowie Regierungskoordinator. Als Dritte Landtagspräsidentin wird die SPÖ Claudia Schlager vorschlagen. Roland Fürst bleibt Klubobmann.

Mehr zum Thema Innenpolitik Innenpolitik SP und Grüne verhandeln EISENSTADT. Hofer führt künftig den blauen Landtagsklub SP und Grüne verhandeln

Die Personalentscheidungen seien alle einstimmig getroffen worden, betonte Doskozil.

Die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen biegen unterdessen auf die Zielgerade. Schon am kommenden Mittwoch soll das Regierungsübereinkommen präsentiert werden und am Donnerstag die konstituierende Landtagssitzung über die Bühne gehen. Am Freitag ist Doskozils Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen geplant. Auch eine erste Regierungssitzung soll es dann auf Landesebene geben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.