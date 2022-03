Nach Ärger um Heeresbudget: Tanner um Beruhigung bemüht

Am Rande des EU-Gipfels sagte er: "Entscheidend ist, dass wir klar gesagt haben, wir müssen das Budget deutlich anheben." Der Budgetpfad sei seitens des Verteidigungsministeriums mit zuerst einem und später 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung definiert: "Das ist Verhandlungsgrundlage." Zu den genauen Plänen verwies er auf Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP), diese werde "die Zahlen besser im Kopf haben".

"Keine Verärgerungen"

Die konkreten Vorstellungen des Verteidigungsministeriums waren es aber, die am Donnerstag viele ratlos zurückließen. Während Wiener Medien über einen "Neutralitätsfonds" und konkrete Budgeterhöhungen berichteten, die Tanner angeblich mit den Wehrsprechern der anderen Parteien vereinbart habe, waren Letztere angesichts der Meldungen ratlos. Vor allem jener des Koalitionspartners. David Stögmüller (Grüne) machte im Parlament seinem Ärger Luft: "Es werden Zahlen von einem Mitarbeiter der Regierung präsentiert, die komplett erfunden sind." Tanner bemühte sich um Kalmierung. Die genannten zehn Milliarden Euro und 1,5 Prozent des BIP kämen von Generalstabschef Robert Brieger, aber sie stehe "vollinhaltlich dahinter". Sie habe mit den Wehrsprechern Kontakt aufgenommen. "Die jetzige Situation ist nicht geeignet, dass Verärgerungen entstehen sollten."

Die Stimmungslage in der Bevölkerung zu einer Erhöhung des Heeresbudgets ist so positiv wie selten zuvor. 55 Prozent der Österreicher sprechen sich laut einer Gallup-Umfrage dafür aus, nur zehn Prozent sind für Kürzungen. Für die Meinungsforscher ein "Wandel in der öffentlichen Meinung".