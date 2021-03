Mutation bringt eine "Pandemie in der Pandemie"

"Möglichst rasch eine Trend–umkehr schaffen", das forderte am Donnerstag Herwig Ostermann, Chef der Gesundheit Österreich GmbH, bei einer Online-Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Die steigenden Corona-Infektionszahlen sind laut Ostermann nicht auf das viele Testen zurückzuführen. Es handle sich um einen "tatsächlichen Anstieg", der auf die Krankenhäuser durchzuschlagen drohe. Anschober warnte vor einer "Wiederholung des Herbstes" und ließ offen, ob die am Montag verkündeten Lockerungen (Jugendsport und Vorarlberg Mitte März, Gastgärten Ende März) tatsächlich umgesetzt werden. Am 15. März werde evaluiert, so Anschober.

Gestern wurden bundesweit 2324 Neuinfektionen registriert, die Zahl der Spitalspatienten stieg um zehn auf 1425, jene der Intensivpatienten sank von elf auf 302. Die Prognosen sind schlecht. Laut den Experten des "Covid-Prognose-Konsortiums" ist kommenden Mittwoch mit 3200 Neuinfektionen zu rechnen, eine Woche später mit 420 Intensivpatienten.

"Das Ruder zeigt leider in die falsche Richtung", sagte Anschober. Die ansteckendere britische Virusmutation bringe eine "Pandemie in der Pandemie". Ostermann erklärte, dass man die ursprüngliche Variante unter Kontrolle habe, bei der britischen sei das anders.

Jetzt in Hinterhöfen Partys zu feiern, sei "das Schlechteste, was man tun kann", warnte Monika Redlberger-Fritz, Leiterin des Zentrums für Virologie der Medizinischen Universität Wien. Unter den Jungen hat sich das Coronavirus vergangene Woche am stärksten verbreitet. Laut einer Analyse der Bundesgesundheitsagentur AGES betrug die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 15- bis 24-Jährigen bzw. 5- bis 14-Jährigen 209,9 bzw. 202,3.

Anschober hat Gesetzesnovellen in Begutachtung geschickt, die künftig stärkere Eingriffe ermöglichen. Dass Pädagogen und Berufsgruppen mit Kundenkontakt regelmäßige Corona-Tests umgehen dürfen, indem sie FFP2-Masken im Dienst tragen, könnte demnach abgeschafft werden. Nächtliche Ausgangssperren könnten schon bei nicht mehr funktionierendem Contact-Tracing verhängt werden.

Aus der Opposition kam Kritik. "Der Zwangstest kommt", sagte FP-Chef Norbert Hofer, die Bevölkerung sei angelogen worden. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner will bei den Berufsgruppentests eine Sozialpartner-Einigung und warnte, dass die Regierung gerade in die dritte Welle hinein lockere. "Schockiert" zeigte sich Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker: Anschober habe nichts gelernt, seine einzige Antwort auf die Pandemie bleibe der Lockdown.

