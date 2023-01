Mut zur Lücke: Türkis-grüne Baustellen

"Auf jeden Fall sieht so die Interpretation eines ORF-Moderators aus" – überaus gereizt hat Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) in der Vorwoche in der ZiB2 auf den Vorhalt reagiert, dass die türkis-grüne Koalition auch nach ihrer Regierungsklausur mit vielen unerledigten Brocken ins letzte Arbeitsjahr vor der Nationalratswahl 2024 gehe. Ein Blick auf die Schwerpunkte im Arbeitsprogramm zeigt: Die Nervosität ist nicht ganz unbegründet.