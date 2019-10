Muss sich die SPÖ neu erfinden?

Hannes Androsch

Industrieller, Ex-Vizekanzler (SPÖ)

Es war und bleibt Ziel wie Aufgabe der Sozialdemokratie, zur Gestaltung einer friedlichen, solidarischen und besseren Welt in Freiheit und Sicherheit beizutragen. Dieses Ziel gilt es, auch in der geänderten Welt des digitalen Zeitalters bei Klimawandel und demografischen Veränderungen zu verwirklichen. Dazu braucht es zukunftsorientierte Bildung und sozialen Ausgleich. Mit Bewahrung und Beharrung ist dies nicht zu erreichen. Es ist auch notwendig, zu verstehen, dass man nur verteilen kann, was erwirtschaftet wurde.

Kathrin Stainer-Hämmerle

Politologin, Fachhochschule Kärnten

