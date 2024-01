Digital-Uni: Muskelbläschen und Enten, die auf Bäumen wachsen

Interdisziplinäres Arbeiten soll eines der Hauptmerkmale der Linzer Digital-Uni IT:U sein. Aus dem Herbstsemester präsentierten 25 Studierende am Donnerstag ihre Projekte.

Drei der 25, die im "Founding Lab“ gemeinsam mit Lehrenden auch Ansätze für Lehrpläne entwarfen, werden auch im Sommersemester bleiben, zwölf neue Studierende sollen dazukommen, sagt IT:U-Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt.

Amanda Bennetts zeigte ihr Projekt „Stealth care: Wellness from the Algorithm“, in dem die Kunststudentin aus Australien gemeinsam mit Data-Science-Studentin Nathanya Queby Satriani ein Programm entwickelt hat, das ihre Muskelermüdung korrekt voraussagen kann. „Wie kann ich diese Daten für Wellness nutzen?“, fragt Bennetts nun.

Veranschaulicht ist es in einem kleinen Wassertank, der ihre Muskelinformationen in Bläschen aufsteigen lässt, ein Oszilloskop zeichnet gleichzeitig die Kurven auf. „Die Möglichkeit, Kunst mit Wissenschaft zu verbinden, hat mich vor allem gereizt“, sagt Bennetts über ihre Motivation nach Linz zu kommen.

Der Brite Nathan Cornish hat in „Mechanical learning and the book of nature“ Texte über Botanik aus dem Jahr 1597 mit von Künstlicher Intelligenz geschaffener Bebilderung zu einem Buch gemacht hat. Reizvoll sei auch die gewisse „Blödheit“, die teilweise in den alten Texten (Enten, die auf Bäumen wachsen) wie auch in den AI-generierten Bildern zu finden sei, sagt der Historiker.

Den Lernprozess mit interdisziplinärem Arbeiten wolle man weiterführen, sagt Lindstaedt. Im Sommersemester will man in Lernlabs herausfinden, wie man den Umgang mit Technologie am besten lehrt. „Ausprobieren ist die neue DNA für uns“.

Ab Februar werden drei Lecturers in Linz tätig sein, bis dann sollten auch Professorenstellen ausgeschrieben sein, Bis zu zehn will man aus dem Call gewinnen. Freilich könnten nicht alle ab Herbst in Linz sein können, wenn zumindest zehn PhD-Studierende an der IT:U starten sollen, sagt Lindstaedt. Dazu hole man sich Hilfe von anderen Universitäten. Mit der JKU und der Linzer Kunstuni sei man in guten Gesprächen, so Lindstaedt.

Kritik an IT:U: Lindstaedt gelassen

Auf neuerliche Kritik an der IT:U des Präsidenten der Universitätenkonferenz Oliver Vitouch reagiert Lindstaedt gelassen: „Wir machen viele Dinge neu, das heißt nicht, dass sie schlechter sind“.

Zurzeit arbeiten zwölf Personen an der IT:U, ab Februar kommen drei weitere dazu. Man findet noch mit zwei Etagen im Science Park 4 der JKU das Auslangen. Der Neubau wird wohl erst 2028 fertig sein, derzeit läuft der Architekturbewerb.

