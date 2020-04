Matura findet heuer nur schriftlich statt

Wie Bildungsminister Heinz Faßmann am Mittwoch in einer Pressekonferenz mitteilte, wird die mündliche Matura heuer entfallen, kann aber auf freiwilliger Basis abgelegt werden. Die schriftliche Matura soll nach dreiwöchiger Vorbereitungszeit an den Schulen ab 25. Mai stattfinden.

Prüfungen nur in drei Fächern

Schriftliche Prüfungen gibt es heuer nur in drei Fächern: Deutsch, Mathematik und eine lebende Fremdsprache. Die Dauer der Matura wird um eine Stunde verlängert, damit gelüftet werden kann. Zudem gibt es strenge Hygienemaßnahmen. Maturanten werden mit Mundschutz ausgestattet, den sie während der Prüfung abnehmen dürfen.

Die Leistung der achten Klasse soll in die Gesamtbeurteilung einbezogen werden. Die Endnote sollte ein Mittelwert aus der Leistung der achten Klasse und der Matura sein, so Faßmann.

Kompensationsprüfungen im Juni

Wer ein Nicht Genügend erhält, kann dieses im Juni bei einer Kompensationsprüfung ausbessern. Auch wird es bei entsprechendem Schülerwunsch möglich sein, die Matura zusätzlich mündlich zu absolvieren.

Die Schulen bleiben weiterhin zur Betreuung jener Kinder, deren Eltern zur Arbeit gehen, offen. Weiterhin findet kein regulärer Unterricht statt. Wie und wann es im normalen Schulbetrieb weitergeht, wird nach Ostern in Absprache mit der Regierung entschieden.

