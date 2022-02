Der erste Termin der türkis-grünen Bundesregierung führte in ein Pflegeheim. Groß wurde inszeniert, dass das Thema ein Schwerpunkt wird, das Ressort wurde eigens in Ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz umbenannt. Corona hat die Gewichte verschoben. Doch während sich Rudi Anschober trotz Pandemiemanagements auch um die Sozialpolitik kümmerte, ist sein Nachfolger Wolfgang Mückstein (Grüne) in den Themenbereich nach zehn Monaten noch immer nicht eingearbeitet. "Egal