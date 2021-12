Der Entwurf sei aktuell in Begutachtung, teilte das Gesundheitsministerium am Montag auf OÖN-Anfrage mit: „Das Gesetz wird wie geplant im kommenden Jahr in Kraft treten.“ Geplant ist der 1. Februar. Nach der Begutachtung bis 10. Jänner werden laut Ministerium „Stellungnahmen evaluiert und gegebenenfalls berücksichtigt.