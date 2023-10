Mölzer verteidigt Taliban und kritisiert Kickl

"Die Taliban haben dazugelernt und bemühen sich, Sicherheit herzustellen", sagte Mölzer am Wochenende. Mölzer war gemeinsam mit dem ehemaligen FP-Nationalratsmandatar Johannes Hübner in Kabul und hat dort den Außenminister des international nicht anerkannten Taliban-Regimes getroffen.

Dass FPÖ-Chef Herbert Kickl nun einen Parteiausschluss der Reisenden erwägt, wundert Mölzer: "Also, das nehme ich nicht so ernst. Ich wüsste auch nicht, wo die Handhabe wäre. Ich habe nichts Parteischädigendes gemacht und sehe das eher als Überreaktion des Parteiobmanns." Dass Kickl ihn aber als "Polit-Pensionist" bezeichnet habe, irritiere ihn: "Erstens bin ich leider kein Pensionist, sondern arbeite nach wie vor. Zweitens ist das abwertend gegenüber der älteren Generation, was vielleicht nicht so gescheit war von Kickl."

Hohn für die FPÖ kam von der ÖVP. Die eigene Partei nehme Kickl nicht ernst, sagte Generalsekretär Christian Stocker.

