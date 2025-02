Mölzer in der "ZiB 2" zu Regierungsbildung: "Die Chancen sind aus meiner Sicht 70:30"

Der ehemalige FPÖ-Europaabgeordnete Mölzer am Dienstagabend in der "ZiB 2"

Bei den stockenden Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP macht Bundespräsident Alexander Van der Bellen Druck. Nachdem er die Parteichefs Herbert Kickl und Christian Stocker zu Gesprächen in die Hofburg geladen hatte, pochte er auf eine rasche Klärung, ob es noch zu einer Regierungszusammenarbeit kommen kann. Zuvor hatte es scharfe Töne aus den Reihen der ÖVP gegeben. Trotz aller Differenzen einigten sich beide Parteien aber, die Gespräche fortzusetzen.

Im ZIB2-Studio war dazu am Dienstagabend FPÖ-Insider Andreas Mölzer zu Gast. „Wenn es danach ginge, was ÖVP-Chef Stocker sagt, nämlich Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Souveränität, dann müsste diese Koalition zustande kommen, weil das ja Selbstverständlichkeiten sind, auch für Herbert Kickl und die FPÖ. Aber es scheint, als gäbe es in der ÖVP einen Machtkampf,“ sagt er. Harald Mahrer und Reinhold Lobatka rückten aus, um die Koalition schlecht zu reden, Stocker hingegen wolle weiterverhandeln, so Mölzer. „Man weiß nicht recht, mit wem man in der ÖVP reden soll.“

"Einmalige Chance, das Kanzleramt zu ergattern“

Wird es einen Abschluss der Regierungsverhandlungen kommen? Darauf antwortet Mölzer: „Die Chancen sind aus meiner Sicht 70:30, also geringe Chancen. Eine große Liebe zur FPÖ und zu Kickl wird es nicht mehr werden“. Ein Scheitern der Koalition wäre nicht im Interesse der FPÖ: „Es ist eine einmalige Chance, das Kanzleramt zu ergattern.“ Aber es liege an der ÖVP, sich zu entscheiden, ob sie weiterverhandeln will. „Wenn man den Wortmeldungen von Neos oder Rot, dann schaut das schon wieder so aus, wie wenn alles hinter den Kulissen abgekartet wäre.“

