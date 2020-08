Mittelschule nicht mehr neu, aber mit Neuerungen

Bei den Abläufen gibt es mit dem Semesterstart nochmals Änderungen: So sind die Benotungen in zwei unterschiedlichen Leistungsniveaus ab heuer Pflicht, die Namen der Leistungsniveaus ändern sich. Künftig werden Schüler entweder nach "Standard"-Noten (bisher "grundlegende Allgemeinbildung") oder "Standard AHS" benotet. Ein Fünfer in "Standard AHS" kann im Standard-System ein Fünfer, Vierer oder Dreier sein.

