Mit Verspätung zu Maskenpflicht und kürzerer Quarantäne für viele

Die Ankündigung von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zur Wiedereinführung der Maskenpflicht entwickelte sich am Mittwoch zunehmend zur Posse. Bis zum späten Nachmittag wurde regierungsintern über die Regelung, die eigentlich bereits in der Nacht auf gestern in Kraft treten hätte sollen, noch verhandelt.