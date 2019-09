"Mit uns ist der Weg am schwierigsten"

Eine Koalition mit der ÖVP hält der Landesrat Rudi Anschober (Grüne) zwar für "eher unwahrscheinlich", er lasse sich aber gerne überraschen.

OÖNachrichten: Wie ging es Ihnen Sonntagabend, als Sie das Ergebnis gesehen haben?

Rudi Anschober: Es war unglaublich schön, wir haben in Wien gefeiert. Die Begeisterung war groß, wir sind knapp an die FPÖ herangekommen. Ein historischer Tag.

Was war das Erfolgsrezept?

Wir haben uns 2017 kritisch mit unseren Fehlern auseinandergesetzt. Das waren sehr viele. Wir haben ein neues Team, die Stimmung ist gut. Viele Wähler sind zu uns zurückgekommen, weil sie gesehen haben, dass wir wirklich fehlen. Natürlich kam uns die Themenlage entgegen. Wie Greta Thunberg richtig sagt: ,Das Haus brennt, und wir stehen mit einer Spritzpistole davor.‘ Jetzt müssen wir schauen, dass die Spritzpistole nicht einfach gegen einen Gartenschlauch getauscht wird, sondern dass es zu einem echten Feuerwehreinsatz kommt.

Einen solchen könnten die Grünen nun als Regierungspartner in Angriff nehmen.

Wir werden jetzt mit allem, was wir haben, Druck für Klimaschutz machen. Das geht als Opposition, aber auch in einer Regierung. Wir können beides. Die Frage nach einer Zusammenarbeit muss die ÖVP beantworten. Es geht darum, wie weit Türkis sich bewegt. Drei Punkte sind für uns zentral: Klimaschutz, ein großes Antikorruptionspaket und mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Müssen sich die Grünen auch bewegen?

Das liegt in der Natur der Sache. Beide müssen sich aufeinander zu bewegen. Aber wenn die ÖVP glaubt, man macht inhaltlich so weiter wie bisher, das wird es mit uns nicht spielen.

2003 war die schwarz-grüne Zusammenarbeit in Oberösterreich eine Sensation. Wie kam sie zustande?

Einerseits feierten wir einen Wahlerfolg, andererseits gab es eine gute politische Kultur des Miteinanders. Ab dem Moment, als sich die ÖVP dazu entschied, es ernst zu meinen, hat es eine sehr große inhaltliche Bewegung gegeben.

Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert?

Sehr gut, vor allem in der ersten der beiden gemeinsamen Legislaturperioden. Da konnten wir viel umsetzen. Einiges wurde von Schwarz-Blau mittlerweile wieder gekappt. Es war eine sehr sachliche Politik, wir haben uns nicht auf Justament-Standpunkte fixiert. Die Herausforderung lag nicht in den paktierten Themen, sondern in den ungeplanten. Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsame Positionen gefunden.

Denken Sie, dass Türkis-Grün die beste Koalitionsvariante wäre? Oder haben Sie einen anderen Favoriten?

Die Zusammenarbeit war auch bei den Grünen intern nicht unumstritten.

Die Vorstellung, mit der Schüssel-ÖVP zusammenzuarbeiten, war für viele Grüne unmöglich. Aber wir konnten durch Inhalte überzeugen. Mit den Grünen ist es so: Wir sind extrem detailliert im Inhaltlichen. Aber wenn das passt, hält es auch. Der Weg zu einem Ergebnis ist mit den Grünen sicher am schwierigsten. Darauf bin ich durchaus stolz. Die Wähler erwarten das, sie wählen uns wegen der Inhalte.

Türkis-Grün im Bund: Aus Ihrer Sicht eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich?

Eher unwahrscheinlich, aber ich lasse mich gerne überraschen. Es gibt Stimmen, die sagen: Probiert es. Wenn es nicht passt, muss man halt rechtzeitig aufstehen. Das haben wir auch 2002 gemacht. Die Entscheidung, ob und wie wir in Gespräche gehen, werden wir bis Ende der Woche treffen.

Worauf muss bei Verhandlungen geachtet werden?

Sich Zeit lassen, präzise sein bei den Formulierungen und zusammenrücken. Darin haben wir aber schon Erfahrung. Wichtig ist auch, dass in Zukunft Politik wieder auf Fakten basiert.

Stünden Sie für ein Ministeramt zur Verfügung?

Personalfragen kommen bei uns Grünen immer ganz am Schluss, egal bei welchen Verhandlungen.

Als 2003 in Oberösterreich ein Experiment begann

Die oberösterreichischen Grünen wollten es 2003 wissen. Parteichef Rudi Anschober ließ sich mit einem grünen Sessel plakatieren, die Botschaft war klar: „Wir wollen in die Landesregierung.“

Das Vorhaben gelang, und es eröffnete den Grünen sogar die Chance auf eine Arbeitskoalition mit der ÖVP. Diese fürchtete nämlich um den Landeshauptmann. Die SPÖ hatte 2003 rund elf Prozentpunkte dazugewonnen, in der Landesregierung hatten ÖVP und SPÖ je vier Sitze, die Grünen mit Neo-Landesrat Anschober waren das Zünglein an der Waage.

Die jahrelange Landeskoalition zwischen ÖVP und SPÖ war zerrüttet, die ÖVP bereit für den Versuch mit den Grünen – auch, um den Landeshauptmann-Sessel abzusichern. Entsprechend intensiv bemühten sich die ÖVP-Verhandler, Misstrauen und Bedenken bei den Grünen zu zerstreuen. Man habe rasch gemerkt, dass die ÖVP es tatsächlich ernst meint, erinnert sich Anschober. So wurde für den grünen Verhandler Gunther Trübswasser das Gleißner-Haus der ÖVP über Nacht baulich adaptiert und barrierefrei gemacht. Auch inhaltlich fand man pragmatisch zueinander.

Leicht war der Start allerdings nicht. Die SPÖ baute enormen Druck auf, die weit links stehenden Linzer Grünen lehnten die Übereinkunft mit der ÖVP lange ab. Der Stress forderte Tribut: Anschober fiel nach der konstituierenden Landtagssitzung mit Angina aus. Aber die schwarz-grüne Koalition hielt schließlich zwölf Jahre.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at