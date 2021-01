Seit wenigen Wochen ist Immunologe und Virologe Andreas Bergthaler österreichweit bekannt. Im Fernsehen erklärt er, wie Virusmutationen entstehen, und er gehört dem Beraterstab der Regierung an. Aufgewachsen ist Andreas Bergthaler in Gmunden, wo er auch maturiert hat. Der Gruppenleiter am Forschungsinstitut für Molekulare Medizin (CeMM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften arbeitet seit einem Jahr mit seinem Team an den SARS-CoV-2-Virusmutationen.