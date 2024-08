"Mit einem Bundeskanzler Kickl gibt es keinen Gasausstieg 2027"

Die FPÖ hat gute Chancen, bei der Nationalratswahl Erste zu werden. Über das blaue Programm sprachen die Bundesländerzeitungen mit FP-Chef Herbert Kickl. Für die OÖN war Wien-Korrespondent Christoph Kotanko dabei. Herr Kickl, ist Russland, wie die Regierung in ihrer Sicherheitsstrategie meint, ein Sicherheitsrisiko? Herbert Kickl: Ich halte die Änderung der Sicherheitsstrategie in eine Richtung, die uns mehr und mehr hinein in die NATO führt, für hochgradig bedenklich. Wenn Österreich seine