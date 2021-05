Mit drei Millionen Geimpften in die Woche der Öffnung

"Die Ausgangslage für die Öffnungen ist noch besser als erwartet. Die Kurve der Corona-Infizierten zeigt steil nach unten, die Kurve der Geimpften steil nach oben." So kommentierte gestern Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die Ausgangslage Österreichs in der Woche, in der ab morgen, Mittwoch, weitreichende Lockerungen von Corona-Maßnahmen in Kraft treten sollen.