Mit dem Bus ins Wachauer Landl

Aufbruchsstimmung, Tatendrang und Harmonie. Nichts eignet sich in der Politik besser als ein gemeinsamer Ausflug, um all das in einem Bild zu transportieren. Natürlich sollen es möglichst viele Bilder werden, wenn heute Sebastian Kurz und Werner Kogler am Ballhausplatz mit ihren Ministerteams in den Bus springen, der sie bis mittags zur ersten türkis-grünen Regierungsklausur nach Krems bringen soll.

Der kollektive Verzicht auf die Amtskarossen für die Fahrt in die knapp 80 Kilometer von Wien entfernte Hauptstadt der Wachau als erstes Statement einer Koalition mit ökologischem Anspruch: Symbolik ist eben alles bei solchen Anlässen.

Gesellschaftlicher Höhepunkt soll ein gemeinsames Abendessen werden. Für viele Regierungsmitglieder wohl die erste Gelegenheit, um einander erstmals in lockerer Atmosphäre näher kennenzulernen. Schließlich ist die erste türkis-grüne Regierung erst seit drei Wochen offiziell im Amt.

Für Kurz ist es bereits die vierte Regierungsklausur, die er als Kanzler ausrichtet. Seine erste fand vor fast genau zwei Jahren im steirischen Schloss Seggau statt. Wie diesmal in Krems ging es auch in Seggau um die Entlastung kleiner Steuerzahler (siehe Kasten) und um das Signal der Harmonie, damals mit FP-Chef Heinz-Christian Strache als Vizekanzler an seiner Seite. Dieser Eindruck von Türkis-Blau wurde danach noch zwei Mal bei Klausuren in Mauerbach verstärkt und bekanntlich im vergangenen Mai durch das Ibiza-Video vollständig zerstreut.

Kurz hat aber auch bereits selbst (als Außenminister) erlebt, dass Regierungsklausuren ganz entgegen der Intention das Image von einer zerstrittenen Koalition verstärken können. 2015 war der vom rot-schwarzen Duo Werner Faymann und Reinhold Mitterlehner angeführte Ausflug vom Streit über eine Pensionsreform überschattet. Auch damals war der Schauplatz Krems.

Jänner 2018: Kurz mit Strache im türkis-blauen Team-Camp auf Schloss Seggau. Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Bilanz am Donnerstag

Diesmal sollen die Arbeitssitzungen heute und am Donnerstag aber ganz im Zeichen des Neustarts stehen. Zum geplanten Schlusspunkt wollen Kurz und Kogler morgen die Bilanz mit den angesprochenen ersten Schritten zur Entlastung und auch Richtung Klimaschutz vorlegen, ehe es wieder mit dem Regierungsbus zurück nach Wien geht.

Steuerreform, Österreich-Ticket und Öko-Regeln:

Finanzminister Gernot Blümel soll VP-Hauptakteur der Klausur sein. Er soll die Senkung der ersten Steuertarifstufe von 25 auf 20 Prozent ab 1.1.2021 vorlegen. Das soll für Bruttomonatseinkommen ab 1280 Euro jährlich 60 bis 350 Euro an Entlastung bringen.

Erleichterungen sind auch für Selbstständige und Bauern geplant, weiters eine Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf 21 Prozent. Gemeinsam mit Umweltministerin Leonore Gewessler soll Blümel die Ökologisierung des Steuersystems einleiten (Flugticketabgabe, NoVA-Erhöhung, Reformen bei Lkw-Maut und Pendlerpauschale).

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at