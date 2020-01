Ministerrat: Pflege-Ausbildung und mehr Polizei

Es ist der erste Auftritt des neuen Ministers im Medienfoyer nach dem Ministerrat. Und Anschober erhält gleich die Gelegenheit, zu seinem zentralen Thema Pflege zu sprechen. Er wird das Konzept der "Pflege-HTL" vorstellen, einer Pflegeausbildung mit Matura. Das Ausbildungsprogramm soll im Rahmen eines Schulversuches mit 150 Schülern an vier bis fünf Standorten in Österreich gestartet werden. Da Kritiker immer wieder anmerkten, eine Pflegelehre sei nicht zielführend, will man nun diesen Weg gehen. Mit 15 Jahren seien die Auszubildenden zu jung, um direkt in die praktische Ausbildung einzusteigen. Daher ist in der "Pflege-HTL" geplant, erst die Schulausbildung in den Vordergrund zu stellen und erst später den praktischen Teil zu integrieren.

Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) tritt vor die Presse, er präsentiert die Aufstockung der zusätzlichen Polizeikräfte um insgesamt 4.300 Personen bis 2023.

