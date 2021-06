Ministerium lenkt ein: Lockerungen auch in Pflegeheimen

Heute soll vom Gesundheitsministerium jene Verordnung erlassen werden, mit der ab 1. Juli zahlreiche Corona-Einschränkungen fallen. Entgegen ursprünglichen Plänen werden dabei auch Lockerungen für Alten- und Pflegeheime vorgesehen sein, bestätigte das Gesundheitsministerium am Wochenende.

Konkret wird es auch in den Heimen dann keine FFP2-Maskenpflicht mehr geben, ein einfacher Mund-Nasen-Schutz soll reichen. Eine zweite Erleichterung betrifft die Besuchsbeschränkungen, die ab 1. Juli in Heimen und Spitälern ebenfalls weitgehend fallen sollen.

Noch Mitte vergangener Woche hatten Vertreter der ARGE Alten- und Pflegeheime im Gespräch mit den OÖNachrichten vehement Lockerungen eingefordert, nachdem in ersten Plänen des Ministeriums in diesen Einrichtungen keine vorgesehen waren. Die Stimmung in den Heimen sei daher am Boden, hieß es.

Umso zufriedener reagierten gestern die Senioren-Interessenvertretungen: Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec (VP) begrüßt das Ende der Besucherlimits. "Das ist ein wichtiges Signal, für das wir lange gekämpft haben."

Video: Am Montag soll die Verordnung zu den weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen erlassen werden. Änderungen gibt es etwa für Besucher in Heimen und Spitäler sowie bei der Maskenpflicht.

Weitere Forderungen

Korosec fordert nun in einem nächsten Schritt, dass in den Heimen die Wiederaufnahme sozialer Aktivitäten erleichtert und das Zusammenkommen der Bewohner unterschiedlicher Wohngruppen ermöglicht werde. Auch Peter Kostelka vom Pensionistenverband der SPÖ hat schon eine weitere Lockerung im Visier: Er verlangt, dass die Maskenpflicht in Heimen zur Gänze fällt, parallel zu den für Mitte Juli geplanten Schritten in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Handel.

Vorerst treten aber einmal Lockerungen ab 1. Juli in Kraft: Unter anderem kann man auf Masken überall dort ganz verzichten, wo die "3G-Regel" gilt, also etwa in Gastronomie, Tourismus bzw. bei Kultur- und Sportveranstaltungen. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Museen (dort, wo die 3G-Regel nicht gilt) reicht ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz statt einer FFP2-Maske.

Ab 1. Juli können alle Veranstaltungen mit Sitz- oder Stehplätzen ohne Publikumsobergrenzen und Kapazitätsbeschränkungen stattfinden. Für Veranstaltungen gilt eine Anzeigenpflicht ab 100 Personen und ab 500 Personen eine Bewilligungspflicht.

Im privaten Bereich sollen mit 1. Juli alle Kontakt- und Abstandsregeln fallen.

