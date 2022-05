Ministerin Köstinger tritt zurück

Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag am Samstag muss die Volkspartei eine neue Landwirtschaftsministerin suchen. Elisabeth Köstinger, die auch u.a. für Tourismus, Telekommunikation und Zivildienst zuständig ist, soll am Vormittag ihren Rücktritt verkünden. Um 11 Uhr wird Köstinger eine "persönliche Erklärung" vor Medien abgeben (nachrichten.at überträgt live). Die 43-Jährige wird sich Berichten zufolge gänzlich aus der Politik zurückziehen und in die Privatwirtschaft wechseln.

Köstinger galt als enge Vertraute des vormaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP). Unter ihm stieg die frühere EU-Abgeordnete zur Generalsekretärin, Kurzzeit-Nationalratspräsidentin und schließlich Ministerin auf. Der Regierung gehörte sie mit Unterbrechung durch die Experten-Kabinette seit Ende 2017 an.

Der Rücktritt der 43-Jährigen könnte auch zu einer größeren Regierungsrochade führen. Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck soll dem Vernehmen nach vor dem Absprung stehen. Wer Köstinger nachfolgt, ist zur Stunde offen. Erwartet wird, dass - der Tradition der VP-Landwirtschaftsminister folgend - jemand aus dem Bauernbund das Ministeramt übernimmt.

Vom Zeitpunkt zeigen sich Insider durchaus überrascht.

Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog: