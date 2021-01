Ministerin für Familien wird erstmals Mutter

Die 36-jährige Frauenministerin, die erst diese Woche auch die Familien- und Jugendagenden übernommen hat, wird zum ersten Mal Mutter.

Wie Raab, die in Ampflwang am Hausruck aufgewachsen ist, am Freitag auf Facebook mitteilte, soll das Kind im Juli zur Welt kommen. "Von ganzem Herzen dankbar und überglücklich dürfen mein Mann und ich bekannt geben, dass wir bald zu dritt sind", postete Raab. "Ein Abenteuer, dem wir mit unendlicher Freude, Dankbarkeit und Neugierde entgegenblicken", freute sich die Ministerin. Raab will den Sommer über zuhause bleiben, danach geht ihr Mann in Karenz.

Raab ist nicht die erste Ministerin der türkis-grünen Regierung, die im Amt Mutter wird: Am heurigen Dreikönigstag brachte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) einen Sohn zur Welt. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP) bekam 2018 während der türkis-blauen Koalition ihr erstes Kind.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elisabeth Köstinger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.