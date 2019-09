Minister stellt Politik Rute ins Fenster: In zehn Jahren ist das Heer kaputt

132 Seiten umfasst der Bericht, den Verteidigungsminister Thomas Starlinger am Dienstag vorgelegt hat, um das dramatische Bild, das er vom Zustand des Bundesheeres gezeichnet hat, mit Fakten und Expertenansichten zu untermauern. Die härtesten Forderungen an die nächste Bundesregierung finden sich in Form von zehn Punkten auf der Rückseite des Buchdeckels (siehe Kasten).

Darunter die Anhebung des Verteidigungsbudgets auf drei Milliarden Euro 2020 und in der Folge schrittweise bis 2030 auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf dann hochgerechnet fünf Milliarden Euro pro Jahr. Aktuell hat die geplatzte türkis-blaue Koalition 2,2 Milliarden Euro für das Heer kalkuliert.

Kein Schutz mehr

Der von dieser und von Vorgängerregierungen verordnete Sparzwang habe dazu geführt, dass "ein flächendeckender Schutz der Bevölkerung schon jetzt nicht mehr gewährleistet" sei. In der Luftraumüberwachung sei man "in der Nacht blind", bei der Ausrüstung der Soldaten mangle es etwa an lebenswichtigen Schutzwesten; eine "ganz große Baustelle" sei die Drohnenabwehr, und von den 300 Objekten, die im Krisenfall als kritische Infrastruktur zu schützen seien, könnte man mit der derzeitigen Ausrüstung "nur ein halbes Objekt schützen", zählt Starlinger auf.

Gleichzeitig gehen die Experten im Bericht davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren "die Welt gefährlicher wird". Man gehe von systemischen Terrorangriffen, hybriden Attacken und Extremereignissen aus. Fazit: Bei gleichbleibenden Budgets könne das Bundesheer die Aufgabengebiete Katastrophenhilfe, Schutzoperationen und Assistenzeinsätze an der Grenze überhaupt nicht mehr erfüllen. Zusätzlich zum erhöhten Budget für den laufenden Betrieb brauche das Militär ganze 16,2 Milliarden Euro, um bei Ausrüstung, Waffen, Personal und Gerät den gewünschten Ist-Zustand herzustellen.

Allein für die gepanzerte Mobilität der Infanterietruppe braucht man sechs Milliarden Euro. Die Luftstreitkräfte benötigen inklusive Abfangjäger-Update 2,2 Milliarden. Wobei sich Starlinger auch Alternativen zum Festhalten an den Eurofightern vorstellen kann.

Aufhorchen lassen die Experten auch mit der Forderung nach Rückkehr zum achtmonatigen Grundwehrdienst (derzeit sechs) und zur Erhöhung des Personalstands auf 24.000 Bedienstete (derzeit 22.000).

Starlinger sieht den Bericht als "fundierte Entscheidungsgrundlage" für die nächste Regierung. Ganz Österreich müsse sich die Frage stellen: "Wie viel ist uns unsere Sicherheit wert?" In ersten Reaktionen signalisierten ÖVP, SPÖ, FPÖ und Neos Handlungsbereitschaft.

Die zehn Forderungen des Bundesheeres

Erhöhung des Heeresbudgets auf drei Milliarden Euro und schrittweise Anhebung auf ein Prozent des BIP bis 2030 Abbau des Investitionsstaus Entscheidung über Ausgestaltung der Luftraumüberwachung Einsatzfähigkeit der Miliz wiederherstellen Grundwehrdienst wieder acht Monate mit Milizübungen Fokus auf Schutz gegenüber hybriden Bedrohungen und Cyber-Angriffen Fortsetzung der Teilnahme an internationalen Einsätzen Einhaltung der eingegangenen EU-Verpflichtungen Personalstand auf 24.000 heben und Dienstrecht anpassen Weiterentwicklung der umfassenden Landesverteidigung

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at