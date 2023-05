Minister geht auf Distanz zu Muslime-Studie

Der Vorwurf: Jugendliche seien aus dem regulären Unterricht geholt worden, um unter externer Aufsicht mit Aussagen wie "Es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich küssen" konfrontiert zu werden.

Die Studie wird von der Universität Wien erstellt. Bildungsminister Martin Polaschek (VP) distanziert sich davon.

Projektleiter ist der österreichisch-türkische Religionspädagoge Ednan Aslan. Er war bereits für die kritisierte "Islamlandkarte" und die umstrittene Kindergartenstudie verantwortlich.

Kritik gibt es einerseits an den Fragestellungen. So finden sich zwischen Wissensfragen über den Islam auch unterschiedliche Formulierungen, welche offensichtlich die Gesinnung der Schülerinnen und Schüler abklären sollen. So wird etwa abgefragt, ob Muslime nur mit ihresgleichen befreundet sein und Frauen für unsittliches Verhalten bestraft werden sollten.

"Persönlichkeitsrechte wahren"

Die Schülerinnen und Schüler sollten zudem entscheiden, wer in die Hölle komme, und eine Einschätzung abgeben, ob Männer Schwächlinge seien, wenn sie keine Gewalt anwenden.

Bildungsminister Polaschek sagte am Donnerstag, dass für derartige Arbeiten eine Qualitätssicherung notwendig sei. Die Persönlichkeitsrechte der Kinder müssten gewahrt werden.

Die Uni Wien bedauerte in einer Stellungnahme, dass die Studie unter muslimischen Schülerinnen und Schülern für Irritation gesorgt habe. Man nehme die Kritik ernst und werde sich "um eine rasche Klärung der Faktenlage bemühen".

