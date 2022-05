Millionen für Seniorenbund: "Nicht für Parteiarbeit"

Die knapp zwei Millionen Euro, die der oberösterreichische Seniorenbund aus dem "Non Profit Organisationen"-Unterstützungsfonds erhalten hat, seien "nicht für Parteiarbeit" verwendet worden, versicherte am Wochenende VP-Generalsekretärin Laura Sachslehner gegenüber Ö1. Sie bleibt bei der VP-Argumentation: Nicht der Seniorenbund als VP-Teilorganisation, sondern der Seniorenbund-Verein habe die Corona-Hilfe erhalten.

Die Vereine seien klar abgetrennt, mit eigener Buchhaltung und unterschiedlichem Tätigkeitsbereich, sagte Sachslehner. Es gebe zwar personelle Überschneidungen, doch hätten diese eigenständigen Vereine nichts mit der Volkspartei zu tun.

Die Corona-Hilfe aus dem NPO-Fonds darf laut Gesetz nicht an Parteien gehen. Zudem ist sie für Miete, Pacht oder Betriebskosten vorgesehen. Der Obmann des oberösterreichischen Seniorenbunds, Josef Pühringer, hatte gegenüber den OÖN erklärt, dass sie für Gehälter aufgewendet worden sei, der Landesgeschäftsführer Franz Ebner stellte daraufhin klar, dass damit keine Personalkosten bedeckt worden seien.

In Oberösterreich fielen die Förderungen auch deshalb so hoch aus, weil zahlreiche Ortsgruppen Anträge auf die Corona-Hilfe gestellt hatten. Geld an den Seniorenbund floss auch in anderen Bundesländern – in Tirol, Vorarlberg, Kärnten und Wien. Die Neos kündigten eine Anzeige gegen den oberösterreichischen und Tiroler Seniorenbund an, Vizekanzler Werner Kogler, dessen Ministerium für die Vergabe zuständig war, hat bereits die Prüfung eingeleitet.

FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz übte heftige Kritik an Sachslehner. Er bezeichnete die "Zwei-Vereins-Variante" mit identer Führungsriege als originell. "Die ÖVP hat offenbar Probleme und sucht nach jeder Möglichkeit, um Geld in die leeren Kassen zu bringen", sagte Schnedlitz.