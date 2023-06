Millionen für Beratungsleistungen in Spitälern: Rechnungshof kritisiert Auftragsvergabe

Die landeseigene Gesundheitsholding ist mit ihren Spitälern der größte Spitalsträger in Oberösterreich

8,8 Millionen Euro gaben das Kepler-Universitätsklinikum (KUK) und dessen Muttergesellschaft, die landeseigene Gesundheitsholding (OÖG), in den Jahren 2019 bis inklusive 2021 für externe Beratungsleistungen aus. In einer Initiativprüfung hat sich der Landesrechnungshof (LRH) diese Ausgaben genauer angesehen und beurteilt in seinem aktuellen Bericht, nicht die Höhe der Ausgaben als Problem, wohl aber die Art der Auftragsvergabe.