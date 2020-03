Miliz wird zum ersten Mal mobil gemacht

Es werden 3000 Mann einberufen, das sind zehn Prozent aller Milizsoldaten. Betroffen sind nur Jägerkompanien (rund 200 Mann) und keine ganzen Bataillone, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) bei einer Pressekonferenz mit Generalstabschef Robert Brieger und dem Milizbeauftragten Erwin Hameseder am Montag. Die Einberufungsbefehle werden noch im April zugestellt, die Soldaten beginnen mit 4. Mai den Dienst. Nach einer zweiwöchigen Vorbereitung werden ab dem 18. Mai die Milizsoldaten die verlängerten Grundwehrdiener und Berufssoldaten, die derzeit im Covid-Einsatz sind, schrittweise ablösen. Milizbeauftragter Hameseder warb um Verständnis bei den Unternehmen, denen Mitarbeiter entzogen werden, und zeigte sich überzeugt, dass diese den Einsatz mittragen. Wer einberufen wird, soll bis spätestens 10. April klar sein. Damit hätten die Unternehmen und die betroffenen Soldaten Planungssicherheit. Der Einsatz ist auf drei Monate angelegt.

OÖN-TV Sendung vom 23.03.2020

Mittlerweile sind in Oberösterreich neun so genannte Drive-In Teststationen in Betrieb. Das Rote Kreuz betreibt sie und Täglich gehen jetzt neue Anträge für Kurzarbeit ein. In Oberösterreich sind große Arbeitgeber darunter: KTM, MAN und BMW Steyr, wo die Produktion in Kurzarbeit geschickt wird.