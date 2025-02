Mikl-Leitner und ihr Hinweis für FP-Chef Herbert Kickl

Seit elf Uhr sitzen die blau-schwarzen Chefverhandler wieder beisammen. Der Ausgang? Ungewiss.

Die Verhandlungen gingen selbstverständlich weiter, sagte VP-Chef Christian Stocker vor Gesprächsbeginn. Bezüglich seiner Strategie wollte er sich nicht groß in die Karten schauen lassen. Es gehe um die inhaltliche Basis, daraus würden sich auch die Ressortverantwortlichkeiten ableiten, hielt er sein Statement knapp. Hintergrund ist der schwelende Streit um das Innenministerium.

FP-Chef Herbert Kickl gab sich vor dem Gang in das Verhandlungszimmer optimistisch. Zum Innenministerium sagte er: "Das Innenressort, ist ein gutes Ressort, ein wichtiges Ressort, eine freiheitliche Kernkompetenz." Auf die Nachfrage, ob es in blauer Hand sein müsse, sagt der FP-Chef: "In blauer Hand wäre es am allerbesten aufgehoben, ja."

"Das ist eine große Verantwortung"

Während aus dem Verhandlungszimmer nichts nach draußen dringt, gab es außerhalb einige Auftritte und Wortmeldungen.

Darunter jene der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP). Sie betonte am Rande einer Pressekonferenz, dass sie sich "von allen Beteiligten wirklich faire Verhandlungen auf Augenhöhe" erwarte.

Und sie hatte auch noch einen "Hinweis" an FP-Chef Kickl: "Wenn man Regierungschef dieser Republik werden will, dann ist das schon eine ganz große Verantwortung. Eine Verantwortung, die vor allem auch damit verbunden ist, Brücken zu bauen und Kompromisse zu schließen. Auch, wenn man vielleicht die eine oder andere Position für sich selber aufgeben muss."

Lopatka: "Einigung unwahrscheinlich"

Der ÖVP-EU-Delegationsleiter Reinhold Lopatka hält eine Einigung für eine Koalition mittlerweile für "sehr, sehr unwahrscheinlich", sagte er der "Kleinen Zeitung". Er sieht seitens der FPÖ keine Bereitschaft für einen pro-europäischen Richtungswechsel: "Da hat es wenig Sinn, noch weiter zu tun."

"Das beste aus beiden Welten", der Leitspruch der schwarz-grünen Koalition, gebe es mit den Freiheitlichen auf EU-Ebene nicht. "Wir sind wichtiger Teil Europas und der EU, da kann man sich nicht einfach in eine abgekoppelte nationalstaatliche Realität flüchten.“

Das Angebot der SPÖ

Gleichzeitig teilte Mikl-Leitner gegen SP-Chef Andreas Babler aus. Dieser habe mit ihren "retrosozialistische Forderungen" zwei Verhandlungspartner (Anm.: ÖVP und Neos ) vom Verhandlungstisch vertrieben. Nun zu sagen, die Hand sei weiter ausgestreckt, sei unglaubwürdig. Babler hatte heute ein entsprechendes Video in sozialen Netzwerken veröffentlicht, auch der Wiener Landeshauptmann Michael Ludwig hat am Dienstag bekräftigt, dass die SPÖ gesprächsbereit sei. Eine von den Neos aufs Tapet gebrachte Option einer Minderheitsregierung stelle sich aktuell aufgrund der laufenden Regierungsverhandlungen nicht - so der Kommentar von Mikl-Leitner.

"Volkspartei stehen alle Türen offen"

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hatte sich zuvor am späten Vormittag geäußert: Mit "Fassungslosigkeit" beobachte sie die Verhandlungen, "die nicht auf Augenhöhe geführt werden". Kickl sei ein "selbst ernannter, machtlüsterner Volkskanzler", der nur auf die Demütigung seines Gegenübers aus sei. Er sei zudem offenbar nur mit Vergangenheitsabrechnung beschäftigt - "auf Kosten von uns allen".

Es fehle in den Verhandlungen an einem Plan für einen wirtschaftlichen Aufschwung, ein Aufbruch sei "dabei nicht in Sicht". Der "Anti-EU-Kurs" der FPÖ würde Österreich in eine Isolation drängen, "die uns alle ärmer macht".

Minderheitsregierung?

Zwar seien es die Neos gewesen, die Anfang Jänner als die Gespräche über eine Dreierregierung verlassen hätten - es gebe aber nach wie vor Alternativen, die sie auch damals bereits angeboten hätte. Dazu zählen würde etwa die Möglichkeit einer Minderheitsregierung bestehend aus VP und Neos. Zwar müsse man Mehrheiten im Parlament suchen, aufgrund der jüngsten Wortmeldungen von SPÖ und Grüne habe sie aber keine Zweifel, dass diese sich finden ließen.

Sollte die SPÖ in die Mitte rücken, könne sie sich auch erneute Verhandlungen zu dritt vorstellen. Das habe sie auch dem Bundespräsidenten in einem Telefonat mitgeteilt.

Ob die SPÖ auch eine Minderheitsregierung stützen würde, darauf wollte sich Ludwig nicht festlegen: „Ich kann mir viel vorstellen.“ Er bitte aber um Verständnis, Verhandlungspositionen nicht vorab offenlegen zu wollen.

