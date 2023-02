Mikl-Leitner nimmt Kurs auf Koalition mit SPÖ

VP-Landesparteiobfrau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der designierte SP-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich sprachen von einem "konstruktiven" Termin am Dienstag.

Beginnen sollen diese Verhandlungen nächste Woche mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Umwelt und erneuerbare Energie sowie Arbeit und Wirtschaft, hieß es. Ausgangslage seien die von der Landesregierung einstimmig beschlossene „Landesstrategie 2030“ und die einzelnen Wahlprogramme, wurde mitgeteilt. In der Runde am Dienstag wurden Termine, Themen und Verhandlungsteams festgelegt. Mikl-Leitner und Hergovich betonten in einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme das „konstruktive Gesprächsklima“.

Die ÖVP stellt in der künftigen, nach Proporz gebildeten Landesregierung vier, die SPÖ zwei Landesräte. Beide Parteien hatten bei der Wahl Ende Jänner ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt (ÖVP: 39,93 Prozent, SPÖ: 20,65 Prozent), die FPÖ kam auf 24,19 Prozent. Auch mit den Blauen, die zwei Landesräte stellen, werde es noch Gespräche geben, hieß es von VP-Seite.

