"Migrationsflut stoppen - Jetzt": MFG bereitet Volksbegehren vor

Es sei bereits im Innenministerium angemeldet, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Grund sei das "immer größer werdende Chaos an Österreichs Ostgrenze, bei gleichzeitigem Vollversagen der Regierungsparteien", meinte der Initiator, oö. Landesparteiobmann Joachim Aigner.

"Der Schwarz-Grünen Bundesregierung entgleitet die Lage an unseren Grenzen offensichtlich immer schneller. Die unwirksamen VP-Nebelgranaten, in Form von EKMR-Geschwurbel und Kurzbesuchen bei den Durchwinke-Verantwortlichen, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Österreich demnächst eine Flut an Migranten bewältigen muss, die doppelt so viele Asylanträge wie im Jahr 2015 mit sich bringt – Tendenz steigend. Dies ist von der Republik Österreich in Zukunft weder wirtschaftlich noch sozial bewältigbar", heißt es in der Aussendung.