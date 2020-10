Michael Ludwig hat nach dem 11. Oktober die Wahl

Die Entschiedenheit, mit der Wiens Bürgermeister Michael Ludwig die Pläne seiner Grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein für eine autofreie City zunichte gemacht hat, sahen politische Beobachter zuletzt nicht unbedingt als Signal für seine gesteigerte Lust auf eine Fortsetzung der Koalition. Auch der geplante Lobautunnel trennt die Regierungspartner.

Und dann lieferte Ludwig am Dienstag dank eines Auftritts mit dem Wiener Wirtschaftskammer-Boss Walter Ruck auch noch einen Beleg für die funktionierende Achse mit dem VP-Mann. Beide wissen, welche Bedeutung so einem Auftritt wenige Tage vor der Wahl beigemessen wird. Offiziell hält sich Ludwig, dem Platz eins Umfragen zufolge sicher ist, alle Optionen offen – nur die FPÖ und das Team HC Strache kommen für ihn als Koalitionspartner nicht in Frage. Auch inoffiziell heißt es im Rathaus, man sei für alle anderen Parteien offen.

Endet nach dem 11. Oktober also nach zehn Jahren die von Michael Häupl mit den Worten "Man bringe den Spritzwein" besiegelte rot-grüne Ära in Wien? Möglich, aber trotz der zuvor genannten Indizien eher unwahrscheinlich. Zwar attestieren rote Strategen der ÖVP ausgeprägten Machtwillen und sehen daher bei den teils konträren inhaltlichen Positionen durchaus Annäherungspotenzial.

Und nicht wenige zweifeln daran, dass VP-Spitzenkandidat Gernot Blümel seine Ankündigung, für ein Regierungsamt in Wien das Finanzministerium aufzugeben, tatsächlich wahrmacht. Mit einem Vertreter des schwarzen Wiener Wirtschaftsflügels wie Ruck an seiner Seite könnte Ludwig besser leben als mit der lästigen Hebein, so die Theorie.

Für Politikberater Thomas Hofer ist dieses Szenario rotes Wunschdenken: "Die ÖVP ist nur eine Scheinoption." Zwar sieht auch Hofer das türkise Machtstreben, noch schwerer wiegt für ihn aber, dass VP-Chef Sebastian Kurz seine türkise Partei als Gegenentwurf zur SPÖ sieht. "In der Rolle des Juniorpartners in Wien fällt ihm ein ganzer Baukasten an Argumenten in der politischen Positionierung weg." Bei Themen wie Mindestsicherung oder Integration könne die ÖVP dann nur schwer mit dem Finger auf Wien zeigen.

Nicht ganz abschreiben solle man die pinke Option, so Hofer, der durchaus inhaltliche Parallelen sieht. Weil freilich auch die Grünen keinen Hehl aus ihrem Wunsch, weiterzuregieren machen, ist Rot-Grün dennoch die wahrscheinlichste Variante.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at