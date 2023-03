Michael Lindner: "Man hat gemerkt, dass wir Neuland betreten haben"

"Es war in einer sehr schwierigen Phase für die SPÖ doch am Ende ein Schritt nach vorn", sagte Oberösterreichs SPÖ-Landeschef Landesrat Michael Lindner gestern am späten Nachmittag nach dem Ende der Sitzung des SPÖ-Präsidiums in Wien.

Mehr als vier Stunden beriet man, um die Rahmenbedingungen für die Mitgliederbefragung und den darauf folgenden Sonderparteitag am 3. Juni festzulegen. Die Atmosphäre sei weitgehend sehr konstruktiv gewesen, sagt Lindner. "Ich bin froh, dass wir am Ende auch zu einstimmigen Beschlüssen gekommen sind." Das sei keine Selbstverständlichkeit angesichts der doch komplexen Ausgangslage. "Man hat schon gemerkt, dass wir Neuland betreten haben", sagt Lindner.

Er sei zufrieden, dass sich seine Vorstellungen nun auch in dem Regelwerk finden: "Ich wollte von Anfang an, dass wir auch offen sind für zusätzliche Kandidaturen neben Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil." Dass nun tatsächlich bis morgen, Freitag, noch ein Schwergewicht in den Ring steigt, will Lindner nicht ausschließen. Für groß halte er die Wahrscheinlichkeit aber nicht.

Wichtig sei auch, dass die Teilnahme an der Umfrage allen Generationen in der SPÖ niederschwellig möglich sei, per Briefwahl und online.

Lindner hat in der gestrigen Sitzung auch Linz als Ort für den Sonderparteitag nach der Mitgliederbefragung angeboten. "Wir haben bereits geprüft, ob das Design-Center an diesem Tag frei wäre. Immerhin haben wir bei uns in Oberösterreich im Vorjahr Erfahrungen mit einem Einigungsparteitag sammeln können", sagt Lindner. Er ist bekanntlich im Herbst 2022 – ebenfalls nach einer Mitgliederbefragung – zum Landesparteichef und Nachfolger von Birgit Gerstorfer gewählt worden.

Lindner plant auch, die Kandidaten für den Parteivorsitz zu einer Diskussion nach Linz einzuladen. "Das ist wichtig, damit sich die Mitglieder direkt ein Bild von den Persönlichkeiten machen können."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion Wolfgang Braun