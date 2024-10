Michael Köhlmeier über Kickl: "Er ist ein Verletzter, ein Gekränkter"

OÖNachrichten: Herr Köhlmeier, was sagen Sie zum Ergebnis der Nationalratswahl? Michael Köhlmeier: Ich habe nicht damit gerechnet, dass die FPÖ so deutlich gewinnt – und das bedaure ich sehr. Ich bin entmutigt, weil es offenbar so viele Menschen gibt, die ein Bedürfnis nach Rache und Vergeltung haben. Sie merken, ich stammle herum. Ich stammle seit einer Woche herum wegen dieser Frage … Wie erklären Sie sich dieses Bedürfnis nach Vergeltung? Es ist für unsere Generationen, auch für mich,