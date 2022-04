Er selbst bezeichnet sich in der Einleitung scherzhaft als "Kammerjäger". Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker hat auf 63 Seiten den österreichischen Kammerstaat seziert. Seine Motivation war der Wunsch nach mehr Transparenz: "Mich ärgert, dass so viel im Dunkeln ist. Die Leute müssen Beiträge zahlen, ohne zu wissen, wofür. Diese Kombination aus Zwang und Intransparenz ist nicht okay."

In Österreich existieren Kammern für 13 Berufsgruppen: Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Ärztekammer, Apothekerkammer bis hin zur Kammer der Tierärzte, der Zahnärzte und der Ziviltechniker.

Loacker hat Bilanzen, Personalstände und Pensionsausgaben erhoben und von (teils skeptischen) Kammermitgliedern analysieren lassen. Sehr kritisch sieht der Neos-Mandatar, dass es allein bei den Aufsichtsrechten der Kammern, die über Millionen verfügen, Unterschiede gebe. So seien bei der Notariats- und der Rechtsanwaltskammer keine betriebswirtschaftlichen Einblicke möglich.

2010 hat die Wirtschaftskammer einen Gesamtumsatz von 763 Millionen Euro verzeichnet, zehn Jahre später waren es 887 Millionen, bei der Arbeiterkammer stieg der Gesamtumsatz im selben Zeitraum von 375,6 Millionen Euro auf 528 Millionen im Jahr 2020. "Grundsätzlich wachsen die Einnahmen der Kammern schneller als die Inflationsrate. Damit werden sie mächtiger. In Deutschland gibt es Begrenzungen für die aufgebauten Reserven, in Österreich nicht", beklagt Loacker. Es gebe aber auch vorbildliche Kammern wie jene der Steuer- und Wirtschaftsprüfer sowie der Patentanwälte. "Da ist kein Speck da, die machen es gut."

Das Dossier ist über Loackers Homepage abrufbar oder kann auch direkt bei ihm geordert werden. Er fordert seit Längerem ein Ende der Zwangsmitgliedschaft, niedrigere Beiträge und mehr Transparenz. "Steter Tropfen höhlt den Stein", gibt sich Loacker zuversichtlich.