Messerattentat in Villach: Kickl entsetzt, Neos und Grüne betroffen

Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen aufenthaltsberechtigten Syrer. FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigt sich entsetzt und ortete "ein Systemversagen". Betroffen zeigten sich auch Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos und Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer.

Er sei "wütend auf jene Politiker, die es zugelassen haben, dass Messerstechereien, Vergewaltigungen, Bandenkriege und andere kapitale Straftaten in Österreich mittlerweile an der Tagesordnung sind", so Kickl in einer Aussendung: "Das ist ein Systemversagen erster Güte, für das nun auch ein Jugendlicher in Villach mit seinem Leben bezahlen musste". Derartige Ereignisse seien "schrecklich und unfassbar traurig und das Ergebnis der Sicherheits- und Asylpolitik der Systemparteien". Kickl forderte ein rigoroses Durchgreifen im Asylbereich.

Neos und Grüne tief betroffen

Neos-Generalsekretär Hoyos zeigte sich ebenfalls "tief betroffen". Bei der lückenlosen Aufklärung dieser zutiefst zu verurteilenden Tat brauche es nun "Ruhe und Besonnenheit", so Hoyos: "Als Gesellschaft sind wir gefordert, die Sicherheit der Menschen, die in Österreich leben, zu gewährleisten."

Ähnlich auch Grünen-Generalsekretärin Voglauer: "Die Messerattacke in Villach ist ein schreckliches Verbrechen. Ein 14-Jähriger wurde brutal aus dem Leben gerissen - das macht fassungslos." Gewalt habe in Österreich keinen Platz, so Voglauer. Der Täter müsse mit der vollen Härte des Rechtsstaats zur Rechenschaft gezogen werden. Zudem forderte sie schärfere Waffengesetze gegen Messergewalt.

