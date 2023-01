Meinungsforscher erwarten "negative Dynamik" für Mikl-Leitner

Die ÖVP könnte bei der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner tatsächlich drastische Verluste erleiden. Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer von OGM hält ein Abrutschen unter die 40-Prozent-Marke für ein realistisches Szenario, die aktuellste OGM-Umfrage für den "Kurier" (Sonntag-Ausgabe) sieht die ÖVP bei 37 Prozent.

"Der 40er ist nicht abgesichert", sagt auch Peter Hajek (Public Opinion Strategies/Unique Research). Die Umfragen attestieren der ÖVP-Landespartei allesamt schwere Einbußen (siehe Grafik). Während die niederösterreichische Landes-VP unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei deren erster Landtagswahl als Spitzenkandidatin 2018 noch 49,63 Prozent und damit die absolute Mandatsmehrheit erreichen konnte, rutscht man nun in mehreren Sonntagsfragen unter die 40-Prozent-Marke.

Bachmayer verwies darauf, dass vor allem das Zuwanderungsthema eine "unglaubliche Schubkraft" biete. Auch andere Bundesthemen wie die Teuerung würden der ÖVP schaden. Darüber hinaus sei es der Landespartei trotz aller Bemühungen nicht gelungen, ausreichende Distanz zur "nicht so beliebten Bundes-ÖVP" aufzubauen. Den Grund dafür sehen Bachmayer und auch Hajek in den starken personellen Verbindungen zwischen der Landespartei und der Bundespartei, kommt doch ein Gutteil der türkisen Regierungsmitglieder aus der niederösterreichischen ÖVP. Darüber hinaus schade der ÖVP auch die Affäre rund um Niederösterreichs ORF-Landesdirektor Robert Ziegler. Diese werde in der letzten Wahlkampfwoche "negative Dynamik" für die ÖVP bringen.

Dass die FPÖ am kommenden Sonntag kräftig zulegen kann, zeichnet sich ebenfalls ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass Niederösterreichs FPÖ eine stagnierende SPÖ überholt und Zweiter wird, ist hoch. Dann werde es laut Politik-Berater Thomas Hofer nicht nur in der Bundes-ÖVP, sondern auch in der Bundes-SPÖ zu heftigen Debatten kommen.

