Meinl-Reisinger unterstrich bei VP und SP Reformwillen

Zum Wochenauftakt trafen die Chefs von ÖVP und SPÖ, Karl Nehammer und Andreas Babler, im Palais Epstein mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zusammen. Sie habe dabei dargelegt, dass ihre Partei "in aller Ernsthaftigkeit" als Partner für eine Reformregierung bereitstünde. Eine weitere ursprünglich für Montagnachmittag angesetzte Runde zwischen ÖVP und SPÖ wurde auf Dienstag verschoben.

Vierte Sondierungsrunde verschoben

Das Sechs-Augen-Gespräch fand am Vormittag statt und dauerte eine gute Stunde. Alle drei Parteivorsitzenden verließen danach das Palais Epstein kommentarlos. Die im Anschluss geplante vierte ÖVP-SPÖ-Sondierungsrunde war wegen "mehrerer Terminkollisionen" um einen Tag verschoben worden - laut ÖVP auch wegen eines Trauerfalls in der Familie von Kanzler Karl Nehammer. Dessen Schwiegervater Peter Nidetzky - ehemaliger ORF-Moderator ("Aktenzeichen XY ... ungelöst") - ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Meinl-Reisinger betonte danach in einer Pressekonferenz, es habe sich um gute Gespräche gehandelt. Ausdrücklich bedankte sie sich auch bei Nehammer, dass diese trotz des Trauerfalls möglich waren.

Video: Das sagte Meinl-Reisinger bei der Presskonferenz am Montag

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dreierkoalition mit "Mehrwert"

Sie habe einmal mehr dargelegt, dass die Neos bereitstünden, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Allerdings müsse eine solche Dreierkoalition auch einen "Mehrwert" bringen, so die Neos-Chefin. Denn klar sei, dass ÖVP und SPÖ eine Mehrheit hätten – wenn auch nur eine hauchdünne mit einem Mandat Überhang. "Daher gilt das, was ich schon vor einiger Zeit gesagt habe: Dass man zu dritt zusammenkommt, wenn man will, nicht, wenn man muss."

Es gehe einerseits darum, dass man eine breite, stabilere Mehrheit erhält. Es müsse aber bei einer pinken Beteiligung nicht nur "Schwarz-Rot plus Eins" als Ergebnis herauskommen, sondern es müsse einen spürbaren Mehrwert geben.

Die Wähler hätten klar gemacht, dass es kein "So weiter wie bisher" geben könne, sagte die Parteichefin. Auch die Neos hätten bei der Nationalratswahl einen "sehr klaren Auftrag bekommen, für Reformen in diesem Land zu kämpfen". Das eine oder andere könne man auch in der Opposition tun – oder eben in einer Koalition, allerdings nur als Partner auf "Augenhöhe".

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Gemeinsame Reformen definieren"

Bei dem heutigen Gespräch sei es ihr wichtig gewesen, zu eruieren, inwieweit der Reformwille gegeben ist, sagte sie. Es gehe ihr nicht darum, rote Linien zu ziehen, sondern es gehe darum, gemeinsam Reformen zu definieren. Aus Neos-Sicht betreffe dies vor allem das Thema der Kinder, etwa mit dem Ausbau der Kindergärten, Stichwort Chancengerechtigkeit und dem pinken Kernthema Bildungsreform. Außerdem müsse man sich um den Wirtschaftsstandort kümmern. "Das sind die Dinge, die ich auf den Tisch gelegt habe."

Es gehe aber nicht nur um das "Was", sondern auch um das "Wie", betonte Meinl-Reisinger. Besonders wichtig seien Transparenz, Respekt und ein Umgang auf Augenhöhe - und zwar in einer möglichen Koalition, aber auch im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern. "Wir sind bereit, vertiefende Gespräche zu führen, nicht nur zum Regieren, sondern um zu reformieren."

Irritationen rund um Finanzministerium

Angesprochen auf die Irritationen bei ÖVP und SPÖ, nachdem Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos vergangenen Freitag erklärt hatte, seine Partei wolle das Finanzministerium übernehmen, sagte die Parteichefin, die Wähler wollten Reformen, beispielsweise eine grundlegende Bildungsreform. "Und ja, das muss man auch finanzieren." Daher spiele das Finanzministerium eine "ganz entscheidende Rolle". "Dass wir die Bereitschaft haben, in diesem Bereich Verantwortung zu übernehmen, ist nicht neu." Gleichzeitig betonte auch sie, es gehe jetzt nicht um die Ämter, sondern darum, ob man sich in Sachen Reformwillen finde.

Lesen Sie auch: Sondierungen: Neos erheben Anspruch auf Finanzministerium

Die Suche nach einem dritten potenziellen Koalitionspartner erfolgt aufgrund der äußerst knappen Mehrheit von Türkis-Rot mit nur einem Mandat Überhang. Damit brauchen ÖVP und SPÖ entweder die Grünen oder die Neos für eine breitere Mehrheit. Die Frage ist freilich eine etwas heikle: Während die ÖVP die Neos präferiert, will sich die SPÖ auch die Option mit den Grünen weiter offenhalten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Beate Meinl-Reisinger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.