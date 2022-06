OÖNachrichten: Das Vertrauen in die Parteien ist massiv gesunken. Wie kann man das Image der Politik wieder verbessern? Meinl-Reisinger: Das Vertrauen in uns Neos ist ja nicht gesunken, wir sind in den Umfragen im Vergleich zur letzten Wahl deutlich gestiegen. Aber es gab eine Reihe von Skandalen, von Postenbesetzungen bis hin zu handfester Korruption. Das ist vor allem den alten Parteien geschuldet, die meinen, der Staat bin ich, das Steuergeld gehört uns. Wir hingegen beweisen, dass man es