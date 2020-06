Mehrwertsteuersenkung bis Jahresende auch für Hotels

Bei der Nationalratssitzung heute, Dienstag, wird die schon angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf fünf Prozent bis Jahresende für Speisen und Getränke in der Gastronomie, Kino- und Theaterkarten, Bücher, Zeitungen, Kunstwerke, Naturparks und Zoos bis Jahresende beschlossen. Aber nicht nur diese Bereiche sollen profitieren. Wie Verhandlungen bis heute Früh ergeben haben, wird die Mehrwertsteuer auch auf Übernachtungen in Hotels und bei Privatvermietern, auf Zirkus und Schausteller, auf Speisen in Bäckereien und Fleischereien sowie auf E-Books und E-Zeitungen temporär gesenkt.

VP-Klubchef August Wöginger heute mit SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und stellvertretender Klubobmann Jörg Leichtfried Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

„Damit wollen wir den Tourismus in der Coronakrise noch mehr unterstützen“, sagt VP-Klubobmann August Wöginger. Der Tourismus steht für rund 16 Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung. Laut Wöginger wird die erweiterte Mehrwertsteuer-Senkung als Vier-Parteien-Antrag eingebracht, in dritter Lesung werde auch die SPÖ zustimmen. Damit werde dies von allen fünf Parlamentsparteien getragen.

Video: Rede von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vor dem Nationalrat: