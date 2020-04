Mehrere Szenarien für schrittweise Schulöffnung im Mai

Mit der Rückkehr der Maturanten an ihre Schulen am 4. Mai startet im Bildungsbereich die erste Etappe einer langsamen Öffnung. Alle anderen Schüler sowie deren Eltern und Lehrer hat Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) auf die Zeit nach Ostern vertröstet. Im Ministerium werden in enger Kooperation mit dem Krisenstab der Regierung aber bereits mehrere Szenarien für einen Stufenplan erarbeitet.

Dabei wird ein Zieldatum ins Auge gefasst: der 18. Mai. Das deckt sich auch mit einer Aussendung, die der Wiener Stadtschulrat gestern an die städtischen Kindergärten geschickt hat: Darin heißt es, dass "im Bildungsbereich die jetzigen Regelungen voraussichtlich bis Mitte Mai bestehen".

Dass an diesem Montag gleich alle Schüler und Kindergartenkinder wieder regulär in ihre Klassen und Gruppen zurückkehren, ist allerdings unwahrscheinlich. Eher wird es eine nach Alter gestaffelte Rückkehr sein, überlegt wird zudem ein "Schichtbetrieb" – also die Klassen auf Vor- und Nachmittag oder auf die Wochentage zu verteilen. Erschwerend hinzu kommt, dass das Bildungsministerium zwar für die Schulen zuständig ist, die Kindergärten aber in Länderhand sind. Faßmann drängt auf eine abgestimmte Vorgangsweise in allen Bundesländern.

Eine Entscheidung gibt es noch nicht – sie wird auch davon abhängen, wie sich in der nächsten Woche die Corona-Infektionszahlen entwickeln. Derzeit sind die Maßnahmen an Schulen bis 26. April befristet. Bisher galt, dass eine Betreuung vorrangig für Kinder von jenen Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten oder keine Möglichkeit zum Teleworking haben, sichergestellt ist. Das wird ab Dienstag auf Eltern, die im ab dann wieder geöffneten Handel arbeiten, ausgeweitet. Zudem soll auch zur Vermeidung "familiärer Belastungssituationen" das Betreuungsangebot genutzt werden, wie es heißt. Faßmann rechnet damit, dass ab nächster Woche wieder mehr Kinder in den Schulen sind.

Laptops für 12.000 Schüler

Für jene Schüler, die im derzeitigen Home-Schooling an den digitalen Lernangeboten ihrer Lehrer mangels technischer Ausstattung nicht teilnehmen können, gibt es demnächst Leihgeräte, wie Faßmann gestern ankündigte.

12.000 Schüler an Bundesschulen (AHS, BMHS) hätten nach Erhebungen der Bildungsdirektionen keinen Laptop oder kein Tablet zur Verfügung. Sie werden ab Ende April, Anfang Mai vom Ministerium ausgestattet.

Auch dieser Zeitplan deutet darauf hin, dass eben nicht alle Schüler Mitte Mai wieder ausschließlich regulären Unterricht haben werden. Die Geräte, für die das Ministerium 5,5 Millionen Euro kalkuliert, müssen aber vor den Sommerferien retourniert werden. Und für eine etwaige Sommerbetreuung sieht sich Minister Faßmann nicht zuständig.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at