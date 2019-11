Mehr Tempo bei der Suche nach neuer Koalition

Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) wollen mit ihren Mitarbeitern heute und morgen die bisherigen inhaltlichen Ergebnisse sichten. Geliefert werden diese von den 33 Fachgruppen, die in den vergangenen zwei Wochen getagt haben.

Am Montag tritt wieder die zentrale "Steuerungsgruppe" zusammen, um die Ergebnisse zu bewerten und neue Arbeitsaufträge zu verteilen. Danach sollen die Ergebnisse zuerst intern erörtert und anschließend gemeinsam besprochen werden. Laut den Angaben der Parteien haben die Fachgruppen bis inklusive Freitag getagt.

Inhaltliche Unterschiede

Kommende Woche soll es täglich Verhandlungen in unterschiedlichen Zusammensetzungen geben – also sowohl in der zwölfköpfigen Steuerungsgruppe als auch zwischen den Chefverhandlern Kurz und Kogler. Bei Bedarf will man die Leiter der Untergruppen beiziehen.

Zuletzt haben die Grünen die inhaltlichen Differenzen betont. So verwies Kogler am Freitag neuerlich auf "durchaus beachtliche Unterschiede"; er rechnet nicht mit einem Abschluss vor Weihnachten.

Die ÖVP dagegen drängt auf möglichst rasche Resultate.